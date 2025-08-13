André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
Maternidade do Hospital Virvi Ramos, em Caxias do Sul, deve ser inaugurada em setembro

A informação foi confirmada pela assessoria da instituição; atualmente, serviço pelo SUS funciona em um espaço transitório, mas ganhará estrutura definitiva

Renata Oliveira Silva

