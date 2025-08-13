Maternidade do Hospital Virvi Ramos, em Caxias do Sul, deve ser inaugurada em setembro

Gerente Luiz Bolzan (E) durante a visita com o vice-prefeito Edson Néspolo e o vereador Rafael Bueno. Daniel Corrêa / Divulgação

A jornalista Renata Oliveira Silva colabora com o colunista André Fiedler, titular deste espaço.

A maternidade do Hospital Virvi Ramos deve ser inaugurada em setembro. Segundo a assessoria da instituição, a data ainda está pendente, entre os dias 22 e 29, dependendo da agenda do governador Eduardo Leite. A informação foi divulgada nesta terça-feira (12), após a visita do vereador Rafael Bueno (PDT) e o vice-prefeito de Caxias, Edson Néspolo (União Brasil) no espaço, juntamente com o gerente de Assuntos Institucionais do Virvi, Luiz Carlos Bolzan.

Desde julho do ano passado, após o encerramento do contrato do município com o Pompéia Ecossistema de Saúde, a maternidade SUS funciona em uma área transitória no Virvi Ramos. Ele atualmente comporta um centro obstétrico, sala de cesárea, salas pré-parto, parto e pós-parto, UTI neonatal com oito leitos (no espaço definitivo, dois leitos serão adicionados, totalizando dez) e uma ala de internação obstétrica.

Os trabalhos no espaço definitivo ocorrem desde o fim de 2024. Em setembro, o Estado repassou R$ 8,3 milhões para a prefeitura e o hospital para a conclusão do Centro Obstétrico, da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal e da Internação Obstétrica.