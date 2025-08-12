André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
Notícia

Líder do Governo está afastado da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul; veja outros destaques de política

Daniel Santos (Republicanos) precisou pedir uma licença médica de 15 dias. Em seu lugar, assume Clever dos Santos (conhecido como Bizzy)

Renata Oliveira Silva

