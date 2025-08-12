Líder do Governo está afastado da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul; veja outros destaques de política

Daniel Santos ficará afastado do mandato por 15 dias Vitor Ló/Câmara Caxias / Divulgação

O 3º suplente do Republicanos, Clever dos Santos (conhecido como Bizzy), foi empossado como vereador no lugar do líder do Governo, Daniel Santos (Republicanos), na sessão desta terça-feira (12). Devido a questões de saúde, Daniel ficará afastado por 15 dias. Nesse período, o vice-líder Wagner Petrini (PSB) assume o cargo.

Bizzy recebeu 842 votos nas eleições de 2024 e é uma liderança comunitária do Bairro Vila Leon. Desde o início deste ano até assumir cadeira no Parlamento, estava à frente da Coordenadora de Igualdade Racial.

Bizzy é o terceiro suplente do Republicanos

União por esclarecimentos

Sendo considerada uma legislatura marcada pela polarização, na sessão desta terça, tanto os vereadores da oposição quanto da situação concordaram unanimemente sobre o requerimento que solicita informações à RGE Sul sobre aumentos expressivos nas faturas de energia elétrica dos cidadãos caxienses.

Durante a discussão, praticamente todos os parlamentares se manifestaram favoráveis ao pedido. Inclusive, Petrini incentivou a realização de um protesto contra a companhia, apoiado pelo colega Pedro Rodrigues (PL).

Até o início do mês, os acréscimos nas contas de luz levaram aproximadamente 500 pessoas a reclamarem no Procon da cidade.

Saúde mental em debate

A saúde mental será o tema de um debate ao vivo nesta quarta-feira (13), realizado pela TV Câmara, às 14h30min, na sala Geni Peteffi.

Irão participar do programa Roda de Saberes, apresentado pela jornalista Vânia Espeiorin, o presidente da Comissão de Saúde do Legislativo, vereador Rafael Bueno (PDT), o presidente da entidade Mãe Amiga, frei Jaime Bettega, a psicóloga Fabiana De Zorzi e o psiquiatra Rimon Hauli. O tema será "Saúde Mental: um chamado para o autocuidado e o olhar para o outro".

Promessa de entrega

Governador Eduardo Leite fez a promessa da entrega com o aceno positivo do secretário da Sehab, Carlos Gomes.

Em Farroupilha, durante coletiva de imprensa após a entrega das 32 moradias do programa estadual "A Casa é Sua" na manhã de segunda-feira (11), o governador Eduardo Leite prometeu entregar as 24 casas para as famílias de Santa Tereza até o final de agosto. No entanto, o prazo está atrasado desde maio, devido ao desnível verificado em parcelas do terreno, que tem 5,1 mil metros quadrados.

— A gente teve o desafio do terreno, que tinha que fazer os chamados muros de arrimo para contenção. Ele é um terreno numa área de declividade, mas temos a expectativa de que as casas sejam concluídas até o final do mês — disse o governador.

O secretário de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), Carlos Gomes, estava ao lado de Leite e confirmou a afirmação. Agora, é preciso aguardar se a promessa será concretizada.

Feltrin em cena

Antes do evento, Feltrin estava conversando com o deputado Afonso.

E no mesmo evento desta segunda, o ex-prefeito Fabiano Feltrin (PL) chamou atenção dos presentes.

Conversando com diversos políticos e concedendo entrevistas aos veículos locais, Feltrin foi até chamado de "prefeito" pelo deputado federal Afonso Hamm (PP) durante o protocolo.

Mesmo não sendo mais o chefe do Executivo, o empresário aparentou não quer sair de "cena" tão cedo.

"Acredito que a situação não deva se repetir como foi no passado", diz juiz

A pilha de processos acumulada em um período de quase cinco anos sem um juiz titular na 1ª Vara Criminal de Caxias do Sul não deve se repetir com a saída do magistrado Mauro Peil Martins. Esta é a opinião do diretor do Fórum, João Paulo Bernstein. De Pelotas, Martins estava à frente do 1º Juizado desde agosto de 2023 e pediu transferência para Porto Alegre.

No final de julho, a assessoria do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) informou à reportagem que um magistrado substituto deve ser designado para cumprir as sessões do juizado especializado. À frente do 2º Juizado permanecerá o juiz Thiago Dias da Cunha, que está no cargo desde fevereiro de 2023.

A presença de dois juízes fixos atuando simultaneamente na 1ª Vara Criminal por quase 24 meses marcou um ineditismo e celeridade no trabalho da repartição caxiense.

— Acredito que a situação (de acúmulo de processos aguardando por julgamento) não deva se repetir como foi no passado. Primeiro, porque nós temos atualmente dois juízes titulares na vaga. Então, ainda que tenha remoção do doutor Mauro, segue o doutor Thiago. E também há uma expectativa de que agora, em um primeiro momento, a Corregedoria designe (para o 1º Juizado) uma magistrada que já está aqui na comarca. Isso ainda não está completamente definido, mas aconteceria até ela assumir a titularidade numa outra comarca. Não podemos dizer por quanto tempo, mas se manteria a ordem de instruções e julgamentos — justifica Bernstein.

Por outro lado, a longo prazo, se a o cargo não for ocupado de forma definitiva, permanecendo regime de substituição, o diretor analisa que o cenário pode ser outro:

— Nós sabemos que o regime de substituição sempre acaba trazendo algum atraso porque é um magistrado que vai ter que fazer o trabalho de dois juizados e não vai ter como fazer todas as audiências, todas as sessões de julgamento pautadas — explica.

No fim de julho, segundo o TJ, 450 júris estavam agendados na 1ª Vara Criminal, sendo 242 processos do 1º Juizado e 208 do 2º Juizado. (Colaborou Alana Fernandes)