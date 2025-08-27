Licitação para construção do Centro de Proteção Animal de Caxias tem 17 interessados

Projeto passou por modificações para reduzir custos. DCA/SEMMA / Reprodução

Foram conhecidas nesta quarta-feira (27) as propostas para a construção do Centro de Proteção Animal de Caxias. São 17 empresas na disputa do contrato com valor de R$ 8 milhões. A melhor proposta oferece um desconto de R$ 2 milhões e uma delas ultrapassa o valor limite.

A primeira colocada agora precisa apresentar as comprovações de quem tem condições técnicas e legais de assumir a obra. Caso seja desclassificada, são chamadas as concorrentes seguintes até que uma das concorrentes atenda a todos os requisitos.

Leia Mais Relançado edital do Centro de Proteção Animal de Caxias do Sul

Das 17 empresas, 12 são gaúchas. As demais são do Amazonas, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O número de candidatas é muito superior a de outras licitações recentes do município, mas o primeiro certame do Centro de Proteção Animal teve 11 concorrentes.

O município rescindiu o contrato com a empresa vencedora da primeira licitação porque ela não iniciou a obra no prazo. Na época, o contrato foi firmado em R$ 7,8 milhões, mas depois houve uma tentativa de renegociação dos valores.