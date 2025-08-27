Licitação para construção do Centro de Proteção Animal de Caxias tem 17 interessados

Foram conhecidas nesta quarta-feira (27) as propostas para a construção do Centro de Proteção Animal de Caxias. São 17 empresas na disputa do contrato com valor de R$ 8 milhões. A melhor proposta oferece um desconto de R$ 2 milhões e uma delas ultrapassa o valor limite.
A primeira colocada agora precisa apresentar as comprovações de quem tem condições técnicas e legais de assumir a obra. Caso seja desclassificada, são chamadas as concorrentes seguintes até que uma das concorrentes atenda a todos os requisitos.
Das 17 empresas, 12 são gaúchas. As demais são do Amazonas, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O número de candidatas é muito superior a de outras licitações recentes do município, mas o primeiro certame do Centro de Proteção Animal teve 11 concorrentes.
O município rescindiu o contrato com a empresa vencedora da primeira licitação porque ela não iniciou a obra no prazo. Na época, o contrato foi firmado em R$ 7,8 milhões, mas depois houve uma tentativa de renegociação dos valores.
A Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) modificou o projeto para torná-lo mais barato e chegou a cogitar chamar outras candidatas da primeira concorrência. No fim, porém, optou por um novo certame.