Licitação para Casa da Mulher Brasileira em Caxias do Sul deve sair em outubro; veja outros destaques da política

A jornalista Renata Oliveira Silva colabora com o colunista André Fiedler, titular deste espaço.

Em um dos manifestos na tribuna da Câmara nesta semana, a vereadora Rose Frigeri (PT) trouxe à tona um assunto que não era falado desde abril: a Casa da Mulher Brasileira (CBM), estrutura do governo federal que Caxias do Sul foi contemplada em 2024, voltada ao atendimento multidisciplinar e humanizado de mulheres em situação de violência.

Segundo a parlamentar, desde março ela está buscando atualizações da construção do espaço, mas sem sucesso. Até então, a última informação sobre o assunto era a definição do terreno escolhido para a Casa, um acordo entre o Município e o Estado, que optaram pelo imóvel atrás da Escola Dario Granja Sant'Ana, no bairro Sanvitto.

Com isso, a coluna entrou em contato com o secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Governo do RS, Fabrício Peruchin, responsável pela obra e futura administração, que trouxe novidades. De acordo com ele, o processo está fluindo e a expectativa para lançamento da licitação é para outubro deste ano.

— O Ministério das Mulheres já aprovou o terreno. A fase que estamos agora é a do termo de cessão de uso (um tipo de empréstimo do terreno) do Município para o governo do Estado. Já estamos fazendo a viabilidade, mesmo que preliminar, dos projetos executivos, e, quando tiver passado por todos os trâmites internos e da Caixa Econômica Federal, acredito que ali por outubro, já começamos o processo licitatório — destacou o secretário.

Leia Mais Mais 16 radares começam a multar em Caxias do Sul neste domingo; saiba onde ficam em mapa

Peruchin também reforçou que desejam iniciar as obras efetivas ainda em 2025, mas dependerá do sucesso da licitação. O orçamento para a construção segue em R$ 9,5 milhões.

SERVIÇOS

Acolhimento e triagem

Apoio psicossocial

Delegacia

Juizado

Ministério Público

Defensoria Pública

Promoção de autonomia econômica

Cuidado das crianças – brinquedoteca

Alojamento de passagem e central de transportes

Chamando atenção

Área paralela ao Parque da Festa da Uva, em Caxias do Sul, pode dar espaço a hotel. Festa da Uva S/A / Divulgação

O empreendimento hoteleiro na propriedade da Festa da Uva já está com duas empresas interessadas. Além delas, outro grupo empresarial também demonstrou a intenção em fazer o futuro teleférico, que ligará o Monumento Jesus Terceiro Milênio à Casa de Pedra. Nesse caso, o chamamento público ainda não foi aberto.

Com uma área de 28 mil metros quadrados, a construção do futuro hotel ficará localizada na Rua Ivo Remo Comandulli. O edital foi lançado no dia 21 de julho.

Agosto Lilás no calendário oficial do Estado

Inclusão do Agosto Lilás no calendário oficial de eventos do RS propõe alinhamento entre governo, sociedade civil e iniciativa privada na conscientização e combate à violência de gênero. Gustavo Gerlach / Divulgação

A proposta do deputado estadual Neri, o Carteiro (PSDB), que institui o Agosto Lilás — mês de conscientização e combate à violência contra a mulher — no calendário oficial de eventos do Rio Grande do Sul, foi sancionada pelo governador Eduardo Leite no dia 7 de agosto, data que marca os 19 anos da Lei Maria da Penha.