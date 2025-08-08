André Fiedler

André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
Notícia

Licitação para Casa da Mulher Brasileira em Caxias do Sul deve sair em outubro; veja outros destaques da política

A informação é do secretário estadual de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Fabrício Peruchin. A estrutura é voltada ao atendimento multidisciplinar e humanizado de mulheres em situação de violência

Renata Oliveira Silva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS