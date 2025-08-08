Licitação para Casa da Mulher Brasileira em Caxias do Sul deve sair em outubro; veja outros destaques da política

A jornalista Renata Oliveira Silva colabora com o colunista André Fiedler, titular deste espaço.
Em um dos manifestos na tribuna da Câmara nesta semana, a vereadora Rose Frigeri (PT) trouxe à tona um assunto que não era falado desde abril: a Casa da Mulher Brasileira (CBM), estrutura do governo federal que Caxias do Sul foi contemplada em 2024, voltada ao atendimento multidisciplinar e humanizado de mulheres em situação de violência.
Segundo a parlamentar, desde março ela está buscando atualizações da construção do espaço, mas sem sucesso. Até então, a última informação sobre o assunto era a definição do terreno escolhido para a Casa, um acordo entre o Município e o Estado, que optaram pelo imóvel atrás da Escola Dario Granja Sant'Ana, no bairro Sanvitto.
Com isso, a coluna entrou em contato com o secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Governo do RS, Fabrício Peruchin, responsável pela obra e futura administração, que trouxe novidades. De acordo com ele, o processo está fluindo e a expectativa para lançamento da licitação é para outubro deste ano.
— O Ministério das Mulheres já aprovou o terreno. A fase que estamos agora é a do termo de cessão de uso (um tipo de empréstimo do terreno) do Município para o governo do Estado. Já estamos fazendo a viabilidade, mesmo que preliminar, dos projetos executivos, e, quando tiver passado por todos os trâmites internos e da Caixa Econômica Federal, acredito que ali por outubro, já começamos o processo licitatório — destacou o secretário.
Peruchin também reforçou que desejam iniciar as obras efetivas ainda em 2025, mas dependerá do sucesso da licitação. O orçamento para a construção segue em R$ 9,5 milhões.
SERVIÇOS
- Acolhimento e triagem
- Apoio psicossocial
- Delegacia
- Juizado
- Ministério Público
- Defensoria Pública
- Promoção de autonomia econômica
- Cuidado das crianças – brinquedoteca
- Alojamento de passagem e central de transportes
Chamando atenção
O empreendimento hoteleiro na propriedade da Festa da Uva já está com duas empresas interessadas. Além delas, outro grupo empresarial também demonstrou a intenção em fazer o futuro teleférico, que ligará o Monumento Jesus Terceiro Milênio à Casa de Pedra. Nesse caso, o chamamento público ainda não foi aberto.
Com uma área de 28 mil metros quadrados, a construção do futuro hotel ficará localizada na Rua Ivo Remo Comandulli. O edital foi lançado no dia 21 de julho.
Agosto Lilás no calendário oficial do Estado
A proposta do deputado estadual Neri, o Carteiro (PSDB), que institui o Agosto Lilás — mês de conscientização e combate à violência contra a mulher — no calendário oficial de eventos do Rio Grande do Sul, foi sancionada pelo governador Eduardo Leite no dia 7 de agosto, data que marca os 19 anos da Lei Maria da Penha.
A nova lei prevê campanhas educativas, ampliação dos canais de denúncia, capacitação de servidores e fortalecimento da rede de acolhimento às vítimas.