Kalil Sehbe toma posse como diretor do Banrisul; veja destaques da política

Posse ocorreu na última terça-feira (26). Banrisul / Divulgação

Kalil Sehbe Neto (PDT) tomou posse, na última terça-feira (26), como diretor de Riscos do Banrisul. A cerimônia ocorreu no Salão Nobre da sede do banco e contou com a presença da diretoria da instituição.

O nome de Kalil foi indicado pelo governo do Estado em junho, mas a posse dependia de aprovação da Assembleia Legislativa (ALRS) e do Banco Central.

Ex-vereador de Caxias por dois mandatos e deputado estadual em quatro legislaturas, Kalil estava há 10 anos no Badesul, onde comandou as diretorias Financeira e de Operações do Setor Público.

Dever de casa

A Câmara de Farroupilha atendeu ao pedido da reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Márcia Barbosa, e aprovou uma moção de apoio à instalação do campus na Serra. O texto foi protocolado pelo vereador Juliano Baumgarten (PSB), que participa da articulação pela vinda da universidade.

A moção deve ser encaminhada ao Conselho Universitário (Consun), que precisa aprovar o projeto da nova unidade. Baumgarten também articula com representantes de Bento Gonçalves, Pinto Bandeira, Nova Roma do Sul e Carlos Barbosa uma visita ao prédio da antiga Faculdade Cenecista de Farroupilha. É mais uma sugestão de espaço para implantação do campus, o única fora de Caxias.

Novo passo

Estrada vai ligar aeroporto de Vila Oliva à Região das Hortênsias. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O comitê gestor do Funrigs, o fundo que financia obras de resiliência no Estado, aprovou nesta semana a utilização de recursos da conta para a contratação do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) e do anteprojeto de construção da RS-466, que vai ligar a Rota do Sol a Gramado e Canela, passando pelo aeroporto de Vila Oliva.

A resolução do colegiado também contempla a RS-476, que liga Canela a Lajeado Grande, e da RS-484, que liga São Francisco de Paula a Maquiné, no trecho conhecido como Serra do Umbu.

Serão destinados R$ 21,8 milhões para os levantamentos que totalizam 168 quilômetros e 20 pontos de instabilidade geotécnica. Na última semana, o Daer fez o chamamento público via dispensa de licitação para a realização dos estudos.

O prazo para o envio das propostas já terminou e agora o departamento analisa as propostas apresentadas. Duas licitações para contratar o trabalho tiveram as empresas desclassificadas e não contemplavam a RS-484, incluída agora.

Desapropriação para extensão da Marechal

Extensão será a partir da Rua Jacinto Madalosso. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A Câmara de Caxias deve votar na próxima semana a autorização de permuta de um terreno do município por parte de dois lotes necessários para a abertura da Rua Marechal Floriano. A primeira discussão do projeto de lei encaminhado pelo Executivo ocorreu nesta quinta-feira (29).

Os imóveis que serão parcialmente desapropriados ficam no cruzamento das ruas Angelo Generosi e João José Cruz. Em troca, o município vai ceder um terreno 2.279 metros quadrados às margens da RS-122, próximo ao viaduto sobre a Rua Ludovico Cavinato.

Os dois terrenos não são os únicos que precisam ser desapropriados para a extensão da Marechal, que avançará a partir da Rua Jacinto Madalosso até a Rua Visconde de Pelotas. O decreto de utilidade pública das áreas foi emitido em 2023 e desde então o município negocia as desapropriações, em alguns casos enfrentando resistências.

Cultura gaúcha

A Câmara de Caxias aprovou por unanimidade, nesta quinta-feira (28), o projeto que cria a Política Municipal de Incentivo à Cultura Gaúcha. A proposta, de autoria do vereador Daniel Santos (Republicanos), segue agora para sanção do Executivo.

O objetivo é fortalecer o tradicionalismo, com ações voltadas à inserção de crianças e jovens em CTGs e atividades culturais nas escolas. O texto prevê apoio a eventos, grupos tradicionalistas e concursos, além de parcerias entre poder público e entidades civis.

Cerco contra agressores

Deputadas gaúchas protocolaram na Câmara projeto de lei que define regras para o monitoramento eletrônico de agressores em casos de violência contra a mulher.

A proposta, apresentada por Denise Pessôa (PT), Fernanda Melchionna (Psol), Franciane Bayer (Republicanos) e Maria do Rosário (PT), surge diante do aumento de feminicídios no RS, Estado que lidera o ranking nacional pelo segundo ano seguido. Em 2024, 27% das vítimas sob medidas protetivas eram gaúchas.

O texto prevê que juízes possam determinar o uso da tornozeleira eletrônica, com prioridade para casos graves, e obriga fundamentação para decisões que dispensem a medida.