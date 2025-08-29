Kalil Sehbe toma posse como diretor do Banrisul; veja destaques da política

Kalil Sehbe Neto (PDT) tomou posse, na última terça-feira (26), como diretor de Riscos do Banrisul. A cerimônia ocorreu no Salão Nobre da sede do banco e contou com a presença da diretoria da instituição.
O nome de Kalil foi indicado pelo governo do Estado em junho, mas a posse dependia de aprovação da Assembleia Legislativa (ALRS) e do Banco Central.
Ex-vereador de Caxias por dois mandatos e deputado estadual em quatro legislaturas, Kalil estava há 10 anos no Badesul, onde comandou as diretorias Financeira e de Operações do Setor Público.
Também nesta coluna
Dever de casa
A Câmara de Farroupilha atendeu ao pedido da reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Márcia Barbosa, e aprovou uma moção de apoio à instalação do campus na Serra. O texto foi protocolado pelo vereador Juliano Baumgarten (PSB), que participa da articulação pela vinda da universidade.
A moção deve ser encaminhada ao Conselho Universitário (Consun), que precisa aprovar o projeto da nova unidade. Baumgarten também articula com representantes de Bento Gonçalves, Pinto Bandeira, Nova Roma do Sul e Carlos Barbosa uma visita ao prédio da antiga Faculdade Cenecista de Farroupilha. É mais uma sugestão de espaço para implantação do campus, o única fora de Caxias.
Novo passo
O comitê gestor do Funrigs, o fundo que financia obras de resiliência no Estado, aprovou nesta semana a utilização de recursos da conta para a contratação do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) e do anteprojeto de construção da RS-466, que vai ligar a Rota do Sol a Gramado e Canela, passando pelo aeroporto de Vila Oliva.
A resolução do colegiado também contempla a RS-476, que liga Canela a Lajeado Grande, e da RS-484, que liga São Francisco de Paula a Maquiné, no trecho conhecido como Serra do Umbu.
Serão destinados R$ 21,8 milhões para os levantamentos que totalizam 168 quilômetros e 20 pontos de instabilidade geotécnica. Na última semana, o Daer fez o chamamento público via dispensa de licitação para a realização dos estudos.
O prazo para o envio das propostas já terminou e agora o departamento analisa as propostas apresentadas. Duas licitações para contratar o trabalho tiveram as empresas desclassificadas e não contemplavam a RS-484, incluída agora.
Desapropriação para extensão da Marechal
A Câmara de Caxias deve votar na próxima semana a autorização de permuta de um terreno do município por parte de dois lotes necessários para a abertura da Rua Marechal Floriano. A primeira discussão do projeto de lei encaminhado pelo Executivo ocorreu nesta quinta-feira (29).
Os imóveis que serão parcialmente desapropriados ficam no cruzamento das ruas Angelo Generosi e João José Cruz. Em troca, o município vai ceder um terreno 2.279 metros quadrados às margens da RS-122, próximo ao viaduto sobre a Rua Ludovico Cavinato.
Os dois terrenos não são os únicos que precisam ser desapropriados para a extensão da Marechal, que avançará a partir da Rua Jacinto Madalosso até a Rua Visconde de Pelotas. O decreto de utilidade pública das áreas foi emitido em 2023 e desde então o município negocia as desapropriações, em alguns casos enfrentando resistências.
Cultura gaúcha
A Câmara de Caxias aprovou por unanimidade, nesta quinta-feira (28), o projeto que cria a Política Municipal de Incentivo à Cultura Gaúcha. A proposta, de autoria do vereador Daniel Santos (Republicanos), segue agora para sanção do Executivo.
O objetivo é fortalecer o tradicionalismo, com ações voltadas à inserção de crianças e jovens em CTGs e atividades culturais nas escolas. O texto prevê apoio a eventos, grupos tradicionalistas e concursos, além de parcerias entre poder público e entidades civis.
Cerco contra agressores
Deputadas gaúchas protocolaram na Câmara projeto de lei que define regras para o monitoramento eletrônico de agressores em casos de violência contra a mulher.
A proposta, apresentada por Denise Pessôa (PT), Fernanda Melchionna (Psol), Franciane Bayer (Republicanos) e Maria do Rosário (PT), surge diante do aumento de feminicídios no RS, Estado que lidera o ranking nacional pelo segundo ano seguido. Em 2024, 27% das vítimas sob medidas protetivas eram gaúchas.
O texto prevê que juízes possam determinar o uso da tornozeleira eletrônica, com prioridade para casos graves, e obriga fundamentação para decisões que dispensem a medida.
Também garante à vítima sistemas de alerta imediato sobre a aproximação do agressor e destina 5% do Fundo Nacional de Segurança Pública para ações de enfrentamento à violência contra a mulher. O projeto precisa passar por comissões antes de chegar ao plenário.