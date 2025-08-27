Ex-vereador sugere prédio do antigo Senai como sede da UFRGS em Caxias; veja destaques da política 

Prédio fica no bairro Exposição. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O ex-vereador Elói Frizzo (PSB) apontou o prédio do antigo Senai Nilo Peçanha, no bairro Exposição, como uma possibilidade de sede para o campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em Caxias. O espaço deve receber uma escola do Sesi nos próximos meses.

Frizzo defende que o imóvel está pronto para o ensino superior e lembra que o terreno foi doado pelo município na gestão do prefeito Dante Marcucci e o prédio foi construído com a contribuição de 1% sobre a folha de pagamento das indústrias da cidade.

Encontro debate estratégias

O Consórcio Intermunicipal da Serra Gaúcha (Cisga) promove nesta sexta-feira (29) um encontro gratuito para discutir estratégias de internacionalização da região. O evento será realizado das 13h30min às 17h, no CICs Farroupilha, e contará com palestra do estrategista internacional Dr. Cezar Roedel. Ele vai apresentar um pré-diagnóstico inédito baseado em metodologia da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

Reforço

Caxias do Sul recebeu um ônibus escolar para reforçar o transporte de alunos da rede pública em áreas rurais. A entrega ocorreu há duas semanas no Palácio Piratini e integra um pacote de 46 veículos distribuídos pelo Estado.

O ônibus entregue a Caxias faz parte e um pacote de 21 coletivos cuja aquisição foi articulada ex-deputado federal Maurício Dziedricki, em parceria com o deputado estadual Prof. Claudio Branchieri, ambos do Podemos.

Dobradinha