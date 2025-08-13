Ex-vereador de Caxias do Sul é cotado para cargos no Executivo

Elói Frizzo deixou a Câmara de Vereadores no último dia 6 de agosto. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A jornalista Renata Oliveira Silva colabora com o colunista André Fiedler, titular deste espaço.

Após deixar, pela oitava vez, o mandato como vereador, Elói Frizzo (PSB) está sendo cotado para assumir algum cargo em secretarias da administração do prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico (PSDB). A informação é do vice-líder do governo na Câmara, Wagner Petrini (PSB).

— Fui conversar com o Adiló para encaminharmos o Elói para alguma secretaria do governo. Pelo tamanho que o PSB tem, pela participação do nosso partido no governo e pela experiência que o Frizzo tem, que pode contribuir no governo — justifica Petrini.

Zé Dambrós, que era da Coordenadoria das Relações Comunitárias da prefeitura e reassumiu a cadeira na Câmara no lugar de Frizzo, disse à coluna que tinha indicado o nome do colega para a pasta a qual estava no cargo, mas que Petrini negou a sugestão.

— Nas Relações Comunitárias não. Com a experiência que o Elói tem, a gente precisa aproveitar ele melhor. Até para o âmbito de desenvolvimento de Caxias. Estamos buscando uma secretaria, mas Relações Comunitárias, a princípio, não é o melhor lugar para o Elói — confirmou Petrini.