Em BH, vice-prefeito conhece modelos de escolas que serão construídas em Caxias; veja destaques da política

Vice-prefeito e secretário foram recebidos pelas equipes das escolas. Prefeitura de Caxiasl do Sul / Divulgação

O vice-prefeito Edson Néspolo e o secretário do Planejamento, Marcus Vinicius Caberlon, retornaram nesta quinta-feira (21) de uma viagem a Brasília e Belo Horizonte.

Na capital federal, eles cumpriram agenda na Infraero, onde trataram da transferência de gestão do aeroporto Hugo Cantergiani. A equipe da estatal apresentou alguns projetos pensados para melhorar a estrutura do complexo. Na reunião eles também conversaram sobre possível patrocínio para a Festa da Uva 2026.

Em Belo Horizonte, o objetivo foi tratar da parceria público-privada (PPP) da educação infantil. Caberlon e Néspolo visitaram escolas que servirão de modelo às instituições de Caxias e também conheceram sistemas de reconhecimento facial utilizado em instituições de ensino.

O secretário do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Felipe Gremelmaier, também viajou a Brasília com equipe da pasta, em busca de recursos e divulgação dos atrativos. O grupo retorna nesta sexta-feira (22).

Codeca pode assumir obra do Planalto n as próximas semanas

Rescisão do contrato anterior ocorreu há um mês. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Foi publicada nesta quinta-feira (21) a dispensa de licitação para a Codeca assumir a reformulação do acesso ao bairro Planalto, em Caxias. O trâmite abre caminho para assinatura de contrato e a ordem de início do trabalho, o que a prefeitura prevê para as próximas semanas.

Conforme o diretor do Escritório de Projetos do município, Reinaldo Toscan Neto, a próxima etapa é a assinatura do contrato. Na sequência, será realizada uma reunião para discutir os detalhes da obra e o passo seguinte é a assinatura da ordem de início.

O cronograma prevê a conclusão do trabalho em quatro meses, ao custo de R$ 3,8 milhões. Vale lembrar, no entanto, que a Codeca tem um grande número de obras contratadas pelo município e uma quantidade limitada de funcionários e maquinário. O ritmo no Desvio Rizzo, por exemplo, não tem agradado a comunidade.

A contratação da empresa pública foi a alternativa encontrada pelo município para concluir a obra no Planalto, já que três empresas abandonaram os trabalhos.

Despedida

Clever Bizzy (Republicanos) aproveitou a sessão desta quinta-feira (21) para agradecer aos colegas o período de duas semanas em que ocupou uma cadeira na Câmara.