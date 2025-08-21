Estudo preliminar para acesso a aeroporto de Vila Oliva aponta traçado, mas ainda haverá mais levantamentos

Definição do traçado exato ainda depende de estudos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Consultado pela coluna, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) informou que o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) da RS-466 ainda vai ser contratado neste ano juntamente com o anteprojeto da rodovia. A estrada vai ligar a Rota do Sol, na região do Apanhador, a Canela e Gramado, passando pelo aeroporto de Vila Oliva, servindo, portanto, como a principal ligação do terminal com as Hortênsias.

Em entrevista ao Gaúcha Hoje, da Gaúcha Serra, na terça-feira (19), o secretário de Logística e Transportes do Estado, Juvir Costella, afirmou que o Daer já havia realizado o EVTEA e contrataria o projeto para ser entregue no próximo ano, o que permitiria entregar a estrada em 2029, junto com o aeroporto. O estudo, na verdade, é a avaliação inicial que gravou a rodovia no mapa do Estado. Segundo o Daer, o EVTEA vai avaliar outros traçados, mas é improvável que haja alteração.

Em maio, a autarquia informou à coluna que faria a contratação do EVTEA e do projeto inicial de forma conjunta após duas tentativas de contratação apenas do estudo não terem sucesso. Desde então, a licitação ainda não foi lançada e mesmo que houvesse dispensa não haveria tempo hábil para buscar uma empresa e executar os levantamentos. Também não é de praxe a realização do trabalho por equipes do próprio Daer.