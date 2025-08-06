Com divergências, Elói Frizzo (PSB) se despede da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul pela oitava vez

Frizzo ressaltou que mesmo não sendo mais vereador, vai continuar na política. Guilherme de Paula/Câmara Caxias / Divulgação

O vereador Elói Frizzo (PSB) deixou a cadeira na Câmara de Vereadores de Caxias, na sessão desta quarta-feira (6), após seis meses de mandato. Quem assume o lugar é o primeiro suplente, Zé Dambrós, que estava na coordenadoria das Relações Comunitárias. Ambos substituem o vereador eleito Rodrigo Webber, que hoje é secretário da Gestão Urbana.

No entanto, a mudança foi uma surpresa para todos os vereadores, incluindo o líder da bancada do PSB, Wagner Petrini, que expôs que não foi convidado para a posse de Dambrós e que não foi acionado pela diretoria para participar da decisão.

— Acho que houve algum movimento particular. Não dá para dizer que é partidário, porque eu sou membro da direção do partido e não fui acionado. Hoje eu cheguei atrasado e não fui nem convidado para a posse do meu colega vereador, então vamos acompanhar daqui para a frente o que vai acontecer. Vi que alguns colegas elogiaram o trabalho do Elói, acho que a Câmara perde bastante com a experiência que ele tem, mas logo eu vou conversar com o prefeito e, se tiver um espaço que eu possa contribuir lá, eu terei o prazer de trazer o Frizzo de volta — comentou Petrini.

"A surpresa para mim foi que sequer houve uma reunião", diz Frizzo

À coluna, Frizzo ressaltou que foi uma decisão de parte da diretoria do partido e que também o surpreendeu.

— A surpresa para mim foi que sequer houve uma reunião da executiva, ou do próprio diretório, como aconteceu no início da nossa participação no governo Adiló (Didomenico, prefeito de Caxias), onde houve uma participação consensuada, e a minha ida para a Câmara também. Mas tudo bem, faz parte do jogo. Bola para frente e segue a vida — destacou Elói.

Porém, mesmo com a saída na Casa Legislativa, o político disse que continuará ativo no partido e na defesa das causas que acredita.

— Não vou sair do partido. Política eu vou fazer até morrer, seja comunitária, sindical ou uma participação partidária sem ocupar cargos — reforçou.

"Atritos tem, mas se tu quer botar um carro para rodar, só tendo atrito entre as engrenagens", afirma presidente

Presidente do PSB em Caxias diz que a mudança não é uma crise no partido Facebook / Reprodução

Procurado pela coluna, o presidente municipal da sigla, Adriano Boff, salientou que a troca foi estratégica, logo após as eleições dos presidentes de bairro pela União das Associações de Bairros de Caxias do Sul (UAB), mas que não teve unanimidade entre a diretoria.

— Nós achamos por bem que o ex-vereador e ex-vice-prefeito Elói Frizzo cumprisse uma tarefa (na Câmara), mas que o Zé Dambrós reestruturasse a Secretaria de Relações Comunitárias. Eu acho que ele fez um ótimo trabalho e isso estava dentro do esperado. As posições são coletivas naquilo que tem que ser e são individuais naquilo que tem que ser. Então, achamos, agora, às vezes não é uma decisão da totalidade, mas pode ser da maioria, que era o momento do Dambrós vir para a Câmara — disse Boff.

Questionado se essa situação poderia ser uma crise dentro do partido, o presidente negou.

— Capaz. No momento que estamos passando, que não é muito a moda ser centro-esquerda, nós continuamos segurando nossas bandeiras e sobrevivendo. Cada um tem suas visões, talvez alguns enxergaram o fenômeno (no caso, a troca) como, "Ah, uma truculência", "Ah, o Adriano faltou com o diálogo aqui". Bom, eu venho administrando o partido da mesmíssima forma há muitos anos. Aquilo que fui aplaudido no passado, talvez esteja sendo vaiado por alguns agora, mas é a mesma coisa que eu fazia e faço. Sigo a lista de candidatos, quem é candidato tem preferência. O Elói tem o meu reconhecimento, é um cara nota mil. O Petrini é um cara um milhão. Atritos tem, mas se tu quer botar um carro para rodar, só tendo atrito entre as engrenagens. Sem atrito ele não sai do lugar — defendeu Boff.

"Defender o governo, tudo aquilo que eu puder", promete Dambrós

Dambrós deixou o cargo de coordenador de Relações Comunitárias no Executivo para assumir a cadeira na Câmara Guilherme de Paula/Câmara Caxias / Divulgação

Dambrós reforçou que foi uma decisão partidária e que o nome que ficará no seu lugar do Executivo ainda não foi decidido. Contudo, afirmou que indicou o nome de Frizzo para o cargo.

— É uma vaga do partido e provavelmente será acertada nos próximos dias a indicação. Eu sugeri para o governo e para o partido, eu como vice-presidente, que o Elói assumisse. Porque ele é ligado ao movimento comunitário, tem uma relação muito boa com a cidade, com as comunidades. Mas nós temos reunião da executiva, junto com o diretório, na terça-feira (12), onde vai sair a definição — salientou.

O novo parlamentar da Casa também salientou que será um defensor do governo, tal qual seus colegas.