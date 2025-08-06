André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
Com divergências, Elói Frizzo (PSB) se despede da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul pela oitava vez

Em seu lugar, Zé Dambrós volta à Casa Legislativa depois de deixar o cargo de coordenador das Relações Comunitárias. Para alguns, a troca das cadeiras na sessão desta quarta-feira (6) foi uma "surpresa" e não uma decisão unânime dentro da diretoria do partido 

Renata Oliveira Silva

