Com contribuição de ONG caxiense, Senado debate Estatuto de Proteção de Cães e Gatos

Uma audiência pública na Comissão dos Direitos Humanos e Participação Legislativa do Senado nesta segunda-feira (25) vai debater a criação do Estatuto de Proteção de Cães e Gatos. A proposta foi construída por entidades da causa animal, entre elas a Soama, de Caxias, com apoio jurídico do advogado especialista em direito animal, Rogério Ramme.
O texto com 60 artigos e 12 capítulos vai ser protocolado na audiência. O senador Paulo Paim (PT), que compõe a comissão, se comprometeu a ser o relatou do projeto.
O objetivo é ter um marco legal para garantir a proteção de animais em todo o país, estabelecendo direitos dos animais, deveres de tutores e do poder público, regras de tutelas comunitárias e especificação de crimes.