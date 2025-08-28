Caxias começa a ter a programação de Natal que merece

Túnel de luzes na Avenida Júlio. Proyfe Brasil / Reprodução

Vai ter roda gigante, túnel de luzes na Av. Júlio e apresentações espalhadas pela cidade em uma programação de Natal que, se não é a maior, provavelmente é uma das maiores já vistas em Caxias. Talvez você se pergunte, então, por que o título deste texto diz que a cidade começa a ter a programação que merece. É que quando se trata de atrativos do tipo, o céu é o limite. E Caxias parece ter entendido, tanto do ponto de vista da administração pública, quanto da própria população.

Os primeiros passos para uma programação de Natal mais envolvente foram dados em 2023 e 2024. Com uma decoração realmente destacada na Praça Dante Alighieri, famílias passaram a frequentar o espaço à noite para fazer fotos, demonstrando que há apelo e demanda para ações alusivas à data. E se os caxienses gostam, é praticamente natural que visitantes de outras cidades venham à cidade para conferir de perto o que viram nas redes sociais. É assim que começa a girar a roda do turismo, que torna uma cidade lembrada por quem busca momentos de lazer.

Há quem possa questionar o investimento em ações do tipo — que não será apenas público, já que a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) é parceira do município — argumentando que há buracos nas ruas e outros problemas. Acontece que não se pode viver apenas de problemas. Caxias tem desafios, mas um fator importante para superá-los é ter a consciência de que, unida, a comunidade é capaz de fazer algo grandioso. É uma questão de autoestima.

Em 2017, por exemplo, a prefeitura optou pela economia extrema com a colocação de uma árvore modesta e um presépio na praça. O sentimento na cidade foi de frustração e os problemas não despareceram. De quebra, eventuais turistas passaram longe.