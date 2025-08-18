Câmara de Caxias negocia vinda de Alckmin para congresso; veja destaques da política

Programação preliminar foi apresentada nesta segunda-feira (18). André Fiedler / Agência RBS

A Câmara de Caxias tenta viabilizar a vinda do vice-presidente, Geraldo Alckmin, para o Conquista, Tchê - 1º Congresso sobre Financiamento de Projetos para Agentes Públicos. A programação ocorre nos dias 11,12 e 13 de setembro, em local ainda a ser confirmado.

O objetivo do evento é aproximar prefeitos, vereadores, deputados, servidores e representantes do Estado e da União, apontando caminhos para o acesso de programas e linhas de financiamento para projetos municipais.

Nos últimos meses, vereadores se dividiram para entregar convites em mais de 40 cidades da região e outros municípios, como Canoas e Uruguaiana, já demonstraram interesse em comparecer. A Câmara espera cerca 500 participantes, incluindo presidentes de 200 legislativos municipais.

Nesta segunda-feira (18) foi apresentada a programação preliminar do evento, que terá participação de representantes do Casa Civil da Presidência da República, ministérios, bancos de financiamento e Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Nos painéis, agentes públicos de Caxias e outras cidades do país vão compartilhar experiências. Aspirantes ao governo do Estado também devem ter espaço para discutir caminhos para a gestão pública.

Fundo de Segurança é oficialmente criado

Texto foi sancionado na última quinta-feira (14). Mateus Argenta / Divulgação

O prefeito Adiló Didomenico (PSDB) sancionou, na última quinta-feira (14), a lei que cria o Fundo Municipal de Segurança Pública em Caxias do Sul. A proposta permite a captação de recursos da iniciativa privada e amplia o acesso a financiamentos públicos. Os valores poderão ser usados em capacitações, compra de equipamentos e melhorias estruturais. A criação do fundo era buscada pelo vereador Bortola (PP), que chegou a apresentar um projeto no início da legislatura passada.

A assinatura da lei ocorreu no salão nobre da prefeitura, com a presença de autoridades municipais e representantes da segurança pública. Com a lei em vigor, será criado o Conselho Gestor do Fundo, composto por quatro integrantes: o secretário de Segurança Pública e Proteção Social, o diretor da Guarda Municipal, o diretor de Proteção Social e um representante do Conselho da Guarda Municipal.

Oficina

Estudantes receberam instruções a respeito da tramitação de projetos de lei Gustavo Ascari/Cetec / Divulgação

O plenário da Câmara de Caxias do Sul recebeu, na última quinta-feira (14), cerca de 150 estudantes do primeiro ano do Ensino Médio do Cetec UCS para uma oficina sobre redação de leis e projetos, promovida pela Escola do Legislativo. A atividade integra o projeto "Construindo Leis", desenvolvido pela instituição. O grupo recebeu explicações sobre o processo de elaboração e tramitação de projetos de lei.