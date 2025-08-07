Câmara de Caxias do Sul recebe encontro de Mulheres Migrantes; veja outros destaques da política

A jornalista Renata Oliveira Silva colabora com o colunista André Fiedler, titular deste espaço.

Com o intuito de fortalecer a participação política de mulheres refugiadas, migrantes e apátridas no Brasil, a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul receberá nesta sexta-feira (8), das 14h às 17h, o "Encontro de Mulheres Migrantes".

Serão 20 mulheres, de diversas nacionalidades e cidades do Rio Grande do Sul, que participarão das atividades que vão auxiliar na formação em políticas públicas para terem mais facilidade na criação de um diálogo com órgãos municipais.

De acordo com a Marianela Arana, venezuelana e diretora executiva da E-Conexão Global, que lidera o projeto em parceria com a Associação Mawon e apoio institucional da ONU Mulheres, o movimento é para oferecer ferramentas às interessadas.

— Como seria chegar aos conselhos estaduais e municipais? Quais seriam as nossas ferramentas? Elas precisam de treino para isso, de formação para isso. Então, em 2023, começamos o projeto da Conexão Global. Nós, mulheres estrangeiras que participamos de várias redes de lideranças, tivemos a iniciativa de nos juntarmos no Rio de Janeiro e nos espalharmos por todo o Brasil para acompanhar, apoiar e fortalecer a participação de outras mulheres que não tinham voz e que estavam enfrentando alguns problemas com xenofobia e racismo — destacou Marianela.

As atividades serão apenas para as inscritas, porém, o evento terá momentos de diálogo com entidades de Caxias do Sul. A representante da ONU Mulheres, Flávia Moura Rocha Parente Ruiz, e a vice-presidente da Associação Mawon, Mélanie Montinard, também marcarão presença.

Vereador Sombra

38 estudantes participaram da atividade "Vereador Sombra" Denerlei Antonioli / Divulgação

Trinta e oito estudantes de 23 escolas de Caxias do Sul participaram nesta quinta-feira (7) da atividade "Vereador Sombra" do projeto "Vereador por um dia", organizado pela Escola do Legislativo (EL) e Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, Cultura, Desporto e Lazer (Cecticdl). Alunos acompanharam os parlamentares durante um dia de trabalho para entender quais são as funções e conhecer mais dos processos da Casa.

A próxima atividade do projeto acontece no dia 6 de outubro, onde vão realizar todo o rito de uma sessão ordinária.

Câmara na UVB

Foi aprovado por unanimidade a participação da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul na União dos Vereadores do Brasil (UVB). A medida ainda aguarda a sanção do Executivo e, caso ocorra, a Casa Legislativa terá que fazer uma contribuição mensal no valor de R$ 952, conforme disposições estatutárias da UVB.

Durante a apreciação da matéria, a pedido do presidente da Câmara, Lucas Caregnato (PT), a vereadora Andressa Marques (PCdoB) explicou que, ao estar ligado à UVB, a intenção do Legislativo caxiense é se fortalecer e colocar Caxias do Sul no mapa das discussões políticas do país. A parlamentar, que é 2ª vice-presidente da Casa, informou ainda que a entidade apoiará o Congresso de Agentes Públicos que o parlamento caxiense vai promover em setembro.