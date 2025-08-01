Bandeira tarifária não é única explicação para explosão na conta de luz

Tarifa da RGE aumentou 14,11% para clientes residenciais. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Apesar do inverno ser um período natural de aumento no consumo de energia por causa de aquecedores, o susto com o valor das últimas contas de clientes da RGE foi generalizado. Nos últimos meses o sistema já operava com bandeira tarifária vermelha, com adicional de R$ 4,46 a cada 100 kW/h consumidos. Em agosto, a bandeira vermelha irá para o patamar 2, com adicional de R$ 7,87.

Mas esse não é o principal motivo da explosão dos valores. As tarifas da RGE tiveram um reajuste de 14,11% para clientes residenciais, praticamente o triplo da inflação. O aumento foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em 17 de junho e entrou em vigor dois dias depois. O reajuste foi informado nas contas, mas não houve uma divulgação ampla. Quem utiliza débito automático, por exemplo, nem sempre lê o informativo da concessionária.

