Área já está desapropriada. Porthus Junior / Agencia RBS

As primeiras movimentações de máquinas na área do futuro aeroporto de Vila Oliva estão previstas para março de 2026. É o que consta no plano de trabalho encaminhado pelo município à Secretaria de Aviação Civil (SAC) do Ministério de Portos e Aeroportos. O documento foi uma solicitação da pasta para prorrogar o termo de compromisso que reserva R$ 200,5 milhões para a construção do complexo, acatado pela União.

Pelo cronograma, a licitação para obra deve ser lançada em outubro e o processo para contratar o projeto dos prédios (o contrato com a atual projetista terminou), em novembro. Ambos os processos de contratação têm conclusão prevista para fevereiro de 2026.

A conclusão do projeto executivo — com o detalhamento para a obra — das pistas e pátios está prevista para abril do próximo ano, com as ações preliminares no terreno já em andamento.

A construção do terminal de passageiros e outros prédios deve começar em junho de 2027, depois de um ano de projeto e licitação e com as obras das pistas já avançadas. Se não existirem entraves ao longo da execução, a entrega de todo o complexo deve ocorrer em abril de 2029.

Leia Mais Prefeitura de Caxias pede prorrogação de convênio que garante recursos para aeroporto de Vila Oliva

Também nesta coluna

Cuidados médicos

O vereador Rafael Bueno (PDT) irá se licenciar por 15 dias do mandato para tratar da saúde. O prazo começa a contar a partir desta quarta-feira (20). Há seis meses o parlamentar vem se preparando para um procedimento cirúrgico.

Durante o afastamento, a vaga de Bueno será ocupada por Mauro Martinelli. Ele é segundo suplente do PDT e atualmente ocupa um cargo na Secretaria do Meio Ambiente. O primeiro suplente é o secretário da Habitação, José de Abreu (Jack).

Leia Mais A grande reviravolta nas negociações para a UFRGS na Serra

Reclamação

O presidente da Câmara, vereador Lucas Caregnato (PT), classificou como "desrespeito do protocolo com a Casa" o fato de nenhum representante do Legislativo ter recebido a palavra no evento da Universidade de Caxias do Sul (UCS) e do Consulado da Itália no Rio Grande do Sul em alusão aos 150 anos da imigração italiana. A homenagem ocorreu na noite desta segunda-feira (18).