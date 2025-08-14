Após divergências, vereadores de Caxias adiam alterações na lei do Dia Municipal Sem Carro; veja destaques da política

O que em outras ocasiões seria aprovado praticamente sem discussão, dessa vez gerou debate e divergências entre os vereadores, talvez atentos às possíveis repercussões entre eleitores. Por unanimidade, os parlamentares adiaram para a próxima terça-feira (19) a votação de mudanças na lei municipal 7.316/2011, que criou o Dia Municipal sem Carro, Dia Municipal do Pedestre e Dia Municipal do Transporte Coletivo, que ocorre em 22 de setembro. Trata-se de uma data simbólica para discutir questões de trânsito. Ninguém é obrigado a deixar o carro em casa.
O Executivo propôs que a lei deixe de contemplar o Dia Municipal do Pedestre, mantendo as outras duas referências. O objetivo é celebrar o pedestre no dia 8 de agosto, para que tenha uma data específica em referência ao dia de registro da foto do álbum Abbey Road, dos Beatles.
A medida, porém, gerou críticas até da base governista. Rafael Bueno (PDT) classificou o projeto como "banalização do papel do vereador" e ironizou sugerindo a criação do dia do tapa-buraco. Já o vereador Claudio Libardi (PCdoB) disse que "não é esclarecida a existência, não é posta em prática a lei e agora se altera para continuar não se fazendo nada".
Ataques após posse de vereador
Seguiu repercutindo nesta quinta-feira (14) os ataques sofridos pelo vereador Clever Bizzy (Republicanos) nas redes sociais após tomar posse, na terça-feira (12). Os insultos foram raciais e de ordem religiosa, já que o vereador, que ocupa temporariamente a vaga de Daniel Santos, utilizava trajes de religiões de matriz africana.
Na sessão desta quarta-feira (13), o tema gerou uma discussão acalorada quando os vereadores Rafael Bueno (PDT) e Juliano Valim (PSD) sugeriram que discursos do tipo partem de apoiadores da direita. Calebe Garbin (PP), que se manifestava na tribuna, rechaçou as declarações.
Maratona de Moda como evento oficial
A Maratona de Moda da Universidade de Caxias do Sul (UCS) pode entrar oficialmente no calendário de eventos do Rio Grande do Sul a partir de um projeto de lei do deputado estadual Carlos Búrigo (MDB) apresentado na Assembleia Legislativa. A proposta atende a sugestão do ex-vereador Gustavo Toigo, que apontou o impacto cultural, acadêmico e econômico do evento para a região.
Realizada desde 1994, a maratona é vitrine dos trabalhos de conclusão de curso dos formandos em Moda da UCS e conecta novos profissionais ao mercado.
Desenvolvimento regional
A Assembleia Legislativa (ALRS) realiza nesta sexta-feira (15), em Caxias, o 6º Seminário Regional do Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional (FDDR). A programação reúne representantes da sociedade civil e líderes locais para debater os impactos das mudanças climáticas na economia, indústria, agricultura, turismo e trabalho na Serra. A programação ocorre das 8h30min às 12h30min, no auditório do Bloco J da UCS.
O presidente da Assembleia, deputado Pepe Vargas (PT), abre os trabalhos com o painel "Pacto RS 25 - O crescimento sustentável é agora". A agenda inclui apresentações técnicas, participação popular e debate com propostas para o desenvolvimento regional. Os debates terão transmissão pela TV Assembleia e pelo canal da Casa no Youtube.