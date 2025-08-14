Após divergências, vereadores de Caxias adiam alterações na lei do Dia Municipal Sem Carro; veja destaques da política

O que em outras ocasiões seria aprovado praticamente sem discussão, dessa vez gerou debate e divergências entre os vereadores, talvez atentos às possíveis repercussões entre eleitores. Por unanimidade, os parlamentares adiaram para a próxima terça-feira (19) a votação de mudanças na lei municipal 7.316/2011, que criou o Dia Municipal sem Carro, Dia Municipal do Pedestre e Dia Municipal do Transporte Coletivo, que ocorre em 22 de setembro. Trata-se de uma data simbólica para discutir questões de trânsito. Ninguém é obrigado a deixar o carro em casa.

O Executivo propôs que a lei deixe de contemplar o Dia Municipal do Pedestre, mantendo as outras duas referências. O objetivo é celebrar o pedestre no dia 8 de agosto, para que tenha uma data específica em referência ao dia de registro da foto do álbum Abbey Road, dos Beatles.

A medida, porém, gerou críticas até da base governista. Rafael Bueno (PDT) classificou o projeto como "banalização do papel do vereador" e ironizou sugerindo a criação do dia do tapa-buraco. Já o vereador Claudio Libardi (PCdoB) disse que "não é esclarecida a existência, não é posta em prática a lei e agora se altera para continuar não se fazendo nada".

Ataques após posse de vereador

Seguiu repercutindo nesta quinta-feira (14) os ataques sofridos pelo vereador Clever Bizzy (Republicanos) nas redes sociais após tomar posse, na terça-feira (12). Os insultos foram raciais e de ordem religiosa, já que o vereador, que ocupa temporariamente a vaga de Daniel Santos, utilizava trajes de religiões de matriz africana.

Na sessão desta quarta-feira (13), o tema gerou uma discussão acalorada quando os vereadores Rafael Bueno (PDT) e Juliano Valim (PSD) sugeriram que discursos do tipo partem de apoiadores da direita. Calebe Garbin (PP), que se manifestava na tribuna, rechaçou as declarações.

Maratona de Moda como evento oficial

Proposta foi sugerida pelo ex-vereador Gustavo Toigo. Luiz Chaves / Divulgação

A Maratona de Moda da Universidade de Caxias do Sul (UCS) pode entrar oficialmente no calendário de eventos do Rio Grande do Sul a partir de um projeto de lei do deputado estadual Carlos Búrigo (MDB) apresentado na Assembleia Legislativa. A proposta atende a sugestão do ex-vereador Gustavo Toigo, que apontou o impacto cultural, acadêmico e econômico do evento para a região.

Realizada desde 1994, a maratona é vitrine dos trabalhos de conclusão de curso dos formandos em Moda da UCS e conecta novos profissionais ao mercado.

Desenvolvimento regional

A Assembleia Legislativa (ALRS) realiza nesta sexta-feira (15), em Caxias, o 6º Seminário Regional do Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional (FDDR). A programação reúne representantes da sociedade civil e líderes locais para debater os impactos das mudanças climáticas na economia, indústria, agricultura, turismo e trabalho na Serra. A programação ocorre das 8h30min às 12h30min, no auditório do Bloco J da UCS.