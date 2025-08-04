André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante 
Notícia

Após agressão a servidora, Secretaria do Meio Ambiente de Caxias avalia mudanças no Departamento de Proteção Animal; veja destaques da política

A servidora estava averiguando uma denúncia de maus-tratos contra um cachorro quando sofreu a agressão pela suposta tutora do animal. O fato ocorreu no último sábado (2)

Renata Oliveira Silva

