Após agressão a servidora, Secretaria do Meio Ambiente de Caxias avalia mudanças no Departamento de Proteção Animal; veja destaques da política

Uma servidora da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade, alocada no Departamento de Proteção Animal, foi agredida durante a averiguação de uma denúncia de maus-tratos contra um cachorro no bairro São Victor Cohab. O fato ocorreu no último sábado (2) e, segundo informações apuradas pela coluna, a servidora e um fiscal foram hostilizados logo na chegada à residência. A suposta dona do animal agrediu a profissional, puxando seus cabelos. Nesta segunda-feira (4), a servidora foi até à Delegacia de Polícia para realizar o exame de corpo de delito e formalizar um boletim de ocorrência.

Conforme o secretário da pasta, Ronaldo Boniatti, a responsabilidade de fiscalização de maus-tratos é do departamento. No entanto, após o ocorrido, alguns processos serão reavaliados, principalmente os das denúncias. De acordo com o titular, grande parte das ocorrências são falsas, sendo atritos entre vizinhos ou familiares, como o fato da agressão.

— De uma média de 700 fiscalizações em 2023/2024, nós estamos em agosto já com 616 fiscalizações de denúncias de maus-tratos sabendo que, a maioria delas, são falsas, ocasionadas por brigas entre vizinhos. Esse caso, por exemplo, foi a denunciante que denunciou o próprio marido, teve um surto na hora e agrediu a fiscal — comentou o secretário.

Boniatti ainda repudiou o ato, salientou que está fornecendo todo o auxílio à servidora e que vai marcar reuniões com as forças de segurança para buscar fortalecer os processos.

— Estamos trabalhando, principalmente, em tornar um pouco mais rígido essas denúncias e também estamos vendo para fazermos reuniões com os órgãos de segurança para ver quais as possibilidades de nós termos um auxílio dentro disso. Estamos reavaliando todos os nossos procedimentos e tudo que temos para alcançar nesse sentido vamos estar buscando — reforçou Boniatti.

Municipalização do serviço de água e esgoto de Farroupilha

Os vereadores de Farroupilha Juliano Baumgarten (PSB) e Fernanda Correa (União Brasil) estão levantando o debate sobre a municipalização do serviço de água e esgoto da cidade. O assunto ganhou força nas últimas semanas após a Companhia Estatal de Saneamento Básico (Corsan), adquirida pela empresa Aegea, apresentar uma extensão do contrato de prestação de serviços de 2033 para 2062.

Segundo Baumgarten, um parecer do procurador do município, Valdecir Fontanella, apontou ilegalidade ao assinar esse acordo. No documento é exposto que como a Corsan deixou de integrar a Administração Indireta do Governo do Estado, não é possível firmar um contrato sem uma licitação. Além disso, Fontanella destacou as dificuldades da empresa aceitar as condições propostas pelo Executivo dentro das diretrizes do Plano Municipal de Saneamento Básico.

O vereador defende que seja feito um sistema similar ao existente em Caxias, como o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) por exemplo, e que estão promovendo o debate com a comunidade.

— A gente tem incentivado que o cidadão faça a reflexão, se a água que ele está consumindo é boa, se a Dona Maria está feliz com a água que sai quando ela vai lavar a roupa dado que, recentemente, tivemos o episódio com cerca de 30 dias com manganês nas torneiras. Se o seu João, quando ele vai tomar banho, o cloro não arde o olho, essas questões. Mas a gente está defendendo a municipalização porque ela é totalmente exequível e rentável. Vemos índices bons de abastecimento de tratamento de esgoto e a gente não tem confiança na Aegea — comentou o vereador.

E falando sobre o Samae...

O Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul (Sindiserv) manifestou preocupação após o Samae ser incluído em um estudo contratado pelo Governo do Estado para a privatização de água e esgoto em 176 municípios gaúchos.

— Nós não aceitaremos sequer a ideia de privatizar o Samae. Ele foi construído com os recursos dos impostos de todos os caxienses e vem operando nessa cidade há muitos anos sendo responsável pela água, saneamento e tratamento de esgoto. O Samae é nosso, é do povo de Caxias — reforçou a presidente da entidade, Silvana Piroli.

Ainda na sexta-feira (1º), o prefeito Adiló Didomenico afirmou que "não há interesse em participar desse tipo de empreendimento ou decisão do Estado" e ainda acrescentou que o município não recebeu nenhum comunicado oficial do Piratini sobre a questão e que a autarquia é uma "empresa eficiente e capitalizada".

Para realizar o estudo, o governo Leite contratou o Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Regional Sustentável que desenvolve projetos de concessão e PPPs. Atualmente, o Samae conta com seis estações de tratamento de água, abastecidas por seis bacias de captação. Já o tratamento de esgoto conta com 10 estações responsáveis pela remoção de poluentes presentes nos dejetos e devolvendo ao meio ambiente a água sem impurezas.

Gesto obsceno em meio as manifestações

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, o deputado caxiense incentivou o gesto dos manifestantes Reprodução/Instagram @mauriciomarcon / Divulgação

Ainda sobre as manifestações contra o governo atual e ao Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, do domingo (3), o deputado federal Mauricio Marcon (Podemos) marcou presença no ato em Porto Alegre.

No trio elétrico, ao lado de outros políticos como o senador Luis Carlos Heinze (PP) e os deputados federais Marcel Van Hattem (Novo), Luciano Zucco, Giovani Cherini, Ubiratã Sanderson e Osmar Terra, do PL, o caxiense fez um vídeo incentivando os presentes a realizarem um gesto obsceno contra o Ministro e publicou em suas redes sociais.

A ação foi em resposta ao mesmo gesto feito por Alexandre em um jogo do Corinthians e Palmeiras, em que estava recebendo vaias do público logo após o governo dos Estados Unidos aplicar contra ele a Lei Magnitsky.

Mais emendas para saúde

O vereador Rafael Bueno (PDT) articulou R$ 500 mil em emendas para saúde através do deputado federal Afonso Motta (PDT). Os valores serão encaminhados para duas instituições. No caso do Pompéia Ecossistema de Saúde, serão R$ 300 mil utilizados para reformas e ampliação do Pronto Atendimento. Já para o Hospital Virvi Ramos, a emenda é de R$ 200 mil e serão alocados no projeto de instalação do Centro de Referência e Atendimento em Saúde à Pessoa Idosa em Caxias do Sul.

No local, haverá atendimento aos idosos em diversas especialidades, como fisioterapeuta, serviço social, nutricionista, farmacêutico, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, educadora física e enfermagem, entre outras. O projeto é liderado por Bueno, com o apoio de várias entidades ligadas à saúde e ao idoso, e já conta com verbas para custear as primeiras ações do ambulatório.

Verba para pista de Skate

O anúncio foi feito com a presença de skatistas, lideranças comunitárias e representantes do poder público na Câmara de Vereadores de Caxias. Mariana Ávila / Divulgação

A deputada federal Denise Pessôa (PT) anunciou a destinação de R$ R$ 500 mil em emenda parlamentar para a construção de uma nova pista de skate em Caxias do Sul. O anúncio foi feito com a presença de skatistas, lideranças comunitárias e representantes do poder público no dia 28 de julho, na Câmara de Vereadores.

— O skate representa inclusão e transformação social. Nosso mandato está comprometido com políticas públicas que valorizem o esporte e ampliem os espaços de convivência nas comunidades — destacou Denise.