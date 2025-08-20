A justificativa do representante da RGE em audiência sobre aumento das contas

Audiência pública foi realizada nesta terça-feira (19). Thales Comerlato Castagna / Divulgação

A audiência pública para debater a "explosão" dos valores das contas de energia, realizada pela Câmara de Vereadores nesta terça-feira (19), contou com a participação do consultor de negócios da RGE, Rafael Dala Brida.

Após manifestações da comunidade a respeito dos aumentos, Dala Brida disse que a concessionária segue as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com auditoria permanente. Ele também justificou que o uso de equipamentos de alto consumo no inverno, como estufas, contribui para o aumento das contas.

Entre as situações relatadas na reunião estão contas que saltaram de R$ 190 para R$ 1.108 em dois meses. Em outro caso, um consumidor que pagava em torno de R$ 130 recebeu cobrança de R$ 700.

Dala Brida disse que a RGE vai verificar os casos apresentados na audiência pública e, se constatada cobrança indevida, os valores serão devolvidos em dobro, conforme determinado pela legislação. O Procon de Caxias diz ter recebido mais de 500 reclamações.

Em 19 de junho, a tarifa da RGE aumentou em 14,11%. Além disso, a bandeira tarifária atual é a vermelha patamar dois, que acrescenta R$ 7,87 a cada 100 Kw/h consumidos.

A Comissão de Legislação Participativa e Comunitária, presidida pelo vereador Aldonei Machado (PSDB) deve encaminhar documento com os depoimentos da audiência à Aneel e ao Procon.

Apelos pelo "fico"

Participantes pediram permanência do senador. Asthego Carlos / Divulgação

Já é de conhecimento público que o senador caxiense Paulo Paim (PT) pretende encerrar a trajetória no Congresso Nacional ao fim do atual mandato, em 2026. Não falta, no entanto, quem tente fazer o parlamentar mudar de ideia.

Durante audiência pública na semana passada para tratar de demandas das mulheres frentistas, os participantes se mobilizaram para pedir ao senador disputar mais uma eleição. O grupo ergueu cartazes com a inscrição "#ficaPaim".

Em resposta, o senador disse que já vai para 40 anos de Congresso, com quatro mandatos de deputado federal e três de senador, e falou em passar o bastão aos mais jovens.

— Valeu cada dia, cada hora, cada minuto. Faria tudo outra vez — disse emocionado.

O atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil) e o ex-presidente, Rodrigo Pacheco (PSD), também já se manifestaram pela permanência do colega.

Aprovada

Vereadores de Caxias aprovaram em sessão extraordinária, nesta quarta-feira (20), uma alteração na legislação da chamada Zona das Águas para permitir a ampliação de cemitérios em localidades de Vila Seca, Fazenda Souza e Criúva. O projeto foi encaminhado pelo Executivo e contempla instalações centenárias que atualmente não contam com espaço suficiente.

O texto já havia ido a plenário no fim de julho, mas o então vereador Elói Frizzo (PSB) pediu vista para adequar o projeto e deixar claro que o texto se referia a regiões específicas. As vereadoras Rose Frigeri e Estela Ballardin, ambas do PT, não votaram por entender que não havia clareza suficiente na proposta.

Importante lembrar: essa modificação é apenas pontual. Um proposta de revisão de toda legislação referente à Zona das Águas deve ser encaminhada ainda neste ano à Câmara. O projeto vai ser elaborado a partir de reuniões realizadas pelo Samae com a comunidade.

Cumprimentos

Comemoração ocorreu em Gravataí. Beto Boff / Divulgação

O vereador Juliano Valim (PSD) participou, no último sábado (16) das comemorações de aniversário do deputado estadual Dimas Costa (PSD), em Gravataí.

A presença é mais um passo na aliança entre ambos, que devem fazer dobradinha nas eleições de 2026. Valim vai buscar vaga na Assembleia Legislativa, enquanto Dimas concorrerá a deputado federal.