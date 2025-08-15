A grande reviravolta nas negociações para a UFRGS na Serra

UFRGS analisa outros dois prédios além do Campus 8. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A revelação da reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Márcia Barbosa, de que a instituição avalia um prédio no cruzamento das ruas Os Dezoito do Forte e Moreira César para receber a unidade é a maior reviravolta das negociações até agora. Não é algo ruim, por óbvio. O Campus 8 Universidade de Caxias do Sul (UCS) parecia predestinado, mas também tem seus problemas, como ser muito antigo e distante do centro.

A medida chama a atenção porque desde o anúncio do governo federal de que a Serra receberia um campus da UFRGS, uma das poucas questões dadas como encaminhadas — embora não confirmadas — era de que a unidade ocuparia o Campus 8. Foi isso, inclusive, que ajudou o projeto a tomar corpo rapidamente e superar a fase de expectativa, como em situações anteriores. O momento também veio a calhar, a UCS queria vender o Campus 8 e a UFRGS precisava de um espaço, "deu match".

A reitora também deixa claro que está olhando com lupa os custos de implantação e os preços, algo natural na busca por um imóvel. Em determinado momento da entrevista ao programa Gaúcha Hoje, da Gaúcha Serra, Márcia convocou:

— Corretores, me contatem.

A definição do endereço interfere diretamente na data de início das atividades. No centro de Caxias, as aulas podem começar em março de 2026. No Campus 8 levaria mais tempo devido às reformas. Fica agora a expectativa com relação a avaliação de um imóvel de sete andares, que ainda será visitado e a reitoria não revelou o endereço.

"Quase indefensável"

Do ponto de vista de custos — o que não pode ser desprezado — as diferenças entre as duas opções são gritantes. O Campus 8, com 13,3 mil metros quadrados, custaria R$ 28 milhões para a compra, mas demandaria R$ 100 milhões em reformas e R$ 14 milhões de custeio no primeiro ano, quase o dobro do disponível. Também seria necessário um restaurante universitário devido à falta de opções no entorno.

O prédio no centro de Caxias custa R$ 39 milhões, mas demandaria apenas uma biblioteca e a alimentação poderia ser suprida com vale-alimentação. O custeio no primeiro ano é estimado em R$ 5 milhões. Com pouco mais da metade da área do Campus 8, expansões futuras poderiam ocorrer a partir de outros imóveis, inclusive com uma oferta já recebida.

Na audiência pública realizada pela universidade na manhã desta sexta-feira (15), o vice-reitor, Pedro Costa, foi direto ao responder perguntas dos participantes:

— Vai ser quase indefensável uma decisão do ponto de vista da perspectiva econômica de assumir um campus como aquele (Campus 8), naquela condição. Por fatores econômicos, mas também ambientais e de atratividade para os estudantes.

Márcia foi além:

— Não vamos ceder a tensionamentos de tentarem nos vender, empurrar imóvel que a gente não acha que seja a melhor solução.

Olhar específico

A implantação da UFRGS em Caxias atende a uma "encomenda" do Ministério da Educação. Esse pacote inicial contempla os seis cursos, 160 vagas de professores e 140 vagas de técnico administrativo para atender a 2,8 mil alunos.

Na apresentação e na entrevista à Gaúcha Serra, porém, a reitora Márcia Barbosa fez questão de destacar que o objetivo não é cumprir apenas protocolarmente o que foi solicitado. A instituição, segundo ela, pretende se aproximar, de fato, da região.

Os cursos de Engenharia Agrícola e de Ciência de Dados que serão oferecidos na Serra, por exemplo, não existem no campus sede. É uma operação desenhada para suprir as demandas e proporcionar ganhos à Serra, à UFRGS e ao Estado.

Questionada por que não se trabalhou com a parceria com o Instituto Federal de Educação (IFRS), que já tem campus em Caxias, Márcia respondeu:

— A expectativa é que a gente traga a excelência acadêmica, a nossa experiência, que é o que a região têm ressentido na formação de recursos humanos. Então, há uma carência do que só a UFRGS pode entregar.

Argumentos refutados

A audiência pública também serviu para a reitoria rebater os temores que têm gerado resistência ao projeto internamente. Essa é a razão, inclusive, para a apresentação dos detalhes ter ocorrido primeiro no Campus do Vale, em Porto Alegre, e não na Serra.

Na apresentação, foram apresentados dados demográficos, como o aumento populacional na faixa de zero a cinco anos. Segundo Márcia, é a única região do Estado com essa característica em função da imigração de famílias em busca de oportunidades de trabalho.

Os dados refutam frontalmente os argumentos da Faculdade de Ciências Econômicas (FCE) da universidade, que no início de julho divulgou nota técnica apontando um processo de envelhecimento da população da Serra. Outros argumentos eram da alta taxa de escolaridade da região e uma possível redução populacional. Na verdade, conforme o Censo 2022, Caxias aumentou a população, ao contrário de Porto Alegre, e as avaliações da reitoria são de que existe demanda para a instituição.

A melhoria da infraestrutura em Porto Alegre, uma demanda dos resistentes ao campus na Serra, passa por busca de recursos para manutenção predial. Uma parte, inclusive, pode ser obtida a partir da instalação da nova unidade. Tudo o que for economizado deve ser investido lá.

Sem disputas

O vice-reitor da UFRGS, Pedro Costa, procurou a coluna para esclarecer que não há batalhas internas ou inimizades na instituição em relação ao campus na Serra. O que existe, segundo ele, é um "trabalho de esclarecimento e convencimento cordial e baseado em dados e muito diálogo".