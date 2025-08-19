A explicação do governo Adiló para a compra de uma caminhonete para o gabinete

Utilitário custou R$ 401 mil. General Motors/Chevrolet / Divulgação

Não escapou aos olhos da oposição a compra de uma caminhonete Trailblazer High Country 4x4 para o gabinete do prefeito Adiló Didomenico. O veículo custou R$ 401 mil. O assunto veio a público a partir de um vídeo publicado pelo vereador Hiago Morandi (PL) nas redes sociais, em que repudia a compra e faz ironias à administração.

Na sessão desta terça-feira (19), o vereador Claudio Libardi (PCdoB) questionou a compra ao invés do aluguel do veículo, que, segundo ele, poderia ter custo mais baixo. Já Daiane Mello (PL) criticou o gasto com o veículo enquanto há carências em outras áreas.

A prefeitura diz que o veículo é necessário principalmente para agendas do prefeito do interior e que a necessidade da compra foi identificada a partir da enchente de 2024. Atualmente, o veículo oficial é um Cruze, que segundo o chefe de gabinete, Roneide Dornelles, enfrenta dificuldades em terrenos acidentados.

A caminhonete foi adquirida via licitação a partir de um montante de R$ 1,26 milhão obtido a partir de um leilão de veículos inservíveis, realizado em maio. A administração justifica que o valor pode ser usado somente para a compra de veículos e equipamentos.