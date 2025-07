Votação de PEC no Congresso pausa tratativas finais de acordo do Caso Magnabosco

Área do bairro Primeiro de Maio poderá passar por regularização fundiária. Porthus Junior / Agencia RBS

A prefeitura de Caxias paralisou temporariamente as tratativas finais do acordo do Caso Magnabosco em função da votação da PEC 66/2023 pelo Congresso Nacional. O texto foi aprovado em dois turnos na Câmara dos Deputados na terça-feira (15) e passou em primeiro turno no Senado nesta quarta-feira (16).

A proposta busca aliviar a situação fiscal de municípios, estados e União alterando, entre outros pontos, as regras de pagamentos de precatórios — as dívidas do poder público resultantes de ações judiciais, exatamente como o Caso Magnabosco.

No caso da pendência caxiense, o cenário que vinha sendo trabalhado considerava a correção anual dos valores por meio da taxa Selic (atualmente em 15%), como previsto atualmente na Constituição. A PEC altera o indexador dos precatórios em atraso para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e 2% de juros ao ano, com juros simples, desde que a combinação seja menor que a Selic.

De acordo com o procurador geral do município, Adriano Tacca, a pausa serve para que a Secretaria de Gestão Estratégica e Finanças avalie o cenário com o novo indicador e identifique, por exemplo, se a mudança pode contribuir ou prejudicar os termos já negociados. Há a expectativa de que a correção seja menor pela nova regra. Considerar o acordo sob novas regras também pode evitar possíveis questionamentos futuros.

Esse é o único precatório que deve ser impactado em Caxias, segundo Tacca. Os demais estão com o pagamento em dia.

Sinalizações

O projeto de lei necessário para homologar o acordo do Caso Magnabosco ainda não foi encaminhado à Câmara, mas os vereadores já começaram a se posicionar a respeito dos termos negociados. A preocupação é justamente com relação aos juros a serem pagos, principalmente se o indexador for a taxa Selic.