Fantinel disse que mortes de homens por companheiras são o dobro de casos de feminicídio. Pietra Lima/Câmara Caxias / Divulgação

A manifestação do vereador Sandro Fantinel (PL) no fim da sessão desta terça-feira (22) a respeito do que chamou de "violência doméstica contra o homem" dominou as discussões nesta quarta-feira (23). O debate foi acalorado e escalou ao longo da sessão.

Fantinel citou uma advogada especialista em direitos do homem e disse que casos de companheiros mortos por mulheres são o dobro dos casos de feminicídio no Brasil. Ele também acrescentou que "existe uma indústria de narrativas, uma estrutura inteira de ONGs, financiamentos e pautas públicas que lucram" com o tema, o que justificaria a ausência de visibilidade necessária.

A declaração foi rebatida pela vereadora Andressa Marques (PCdoB), uma das parlamentares mais indignadas durante a fala do colega. Também apresentando números, a parlamentar apontou que assassinatos de mulheres (por motivos diversos) tiveram queda no último ano, enquanto os feminicídios (assassinato pelo fato de ser mulher) aumentaram.

— Queria perguntar qual é o objetivo desta fala na tribuna? O objetivo é dizer que nós estamos erradas quando a gente reclama porque os homens também são mortos pelas mulheres? — questionou a vereadora, se referindo a Fantinel.

Andressa recomendou ainda ao colega que "não seja inimigo das mulheres".

Andressa contestou argumentação do colega. Pietra Lima/Câmara Caxias / Divulgação

Em aparte, o vereador Elói Frizzo (PSB) também rebateu Fantinel. Afirmou que ele "tentou mais uma vez conseguir seu minuto de fama" e que a manifestação "envergonha a Câmara de Caxias". Já Cláudio Libardi (PCdoB) disse que a "estatística é muito fácil ser manipulada, eu pego os números, aprendo do jeito que eu quero".

Tréplica

O debate começou a ficar mais acalorado a partir da manifestação do vereador Calebe Garbin (PP), que saiu em defesa de Fantinel. O parlamentar disse que todas as vidas importam, acusou Andressa Marques de colocar um grupo contra o outro e disparou:

— Tem que vir nesta Casa e pedir perdão por ser homem, é o que está faltando.

Em parte, Fantinel afirmou que a vida dos homens não interessa à vereadora Andressa. O parlamentar havia pedido a palavra durante a manifestação na tribuna da colega Daiane Melo (PL). A vereadora disse que iria conceder em seguida, mas terminou a fala sem dar o tempo a Fantinel.

Os ânimos ficaram especialmente acirrados no fim da sessão, quando as trocas de farpas tomaram o lugar de qualquer argumento racional. Em um exemplo da atuação política centrada em redes sociais, Fantinel agradeceu a Andressa por 30 novos seguidores a partir de um vídeo crítico publicado pela parlamentar. Já Andressa se referiu a Fantinel e os defensores dele como "fake news ambulantes", sob o argumento de que distorceram as falas dela na tribuna.

Feminicídio x homicídio

Quem quer argumentar qualquer assunto, especialmente em clima de polarização política, costuma buscar estatísticas para embasar o raciocínio. Para apresentar um retrato fiel da realidade, no entanto, é preciso comparar situações comparáveis.

A polêmica em torno da declaração de Fantinel ocorre pela relação entre a morte de mulheres pelos companheiros com a situação contrária.

Como já mencionado pela coluna, a tipificação penal do feminicídio se refere a casos de mulheres mortas pelo fato de serem mulheres. Outros casos de assassinatos de mulheres, como envolvimento com o tráfico, por exemplo, são classificados como homicídio.

Homens lideram os assassinatos pelos mais diversos motivos e isso é historicamente um problema que precisa ser enfrentado. É muito possível também que homens possam viver em relações abusivas e que elas terminem de forma trágica. Mas é preciso questionar quantos casos ocorrem pelo simples motivo de homens serem quem são.