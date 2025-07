Vereadores de Caxias viajam pela Serra para divulgar congresso sobre financiamento de projetos a agentes públicos; veja destaques da política

Sandra Bentto (Novo) esteve no Vale do Caí. Na foto, com o prefeito de Alto Feliz, Robes Schneider. Gabriela Marcon / Divulgação

Vereadores de Caxias estão se dividindo em viagens pela região para entregar a prefeitos e outros líderes municipais os convites para o 1º Congresso sobre Financiamento de Projetos para Agentes Públicos. A programação, marcada para os dias 11, 12 e 13 de setembro, foi pensada pelo Legislativo caxiense e pretende reunir mais 500 agentes públicos no UCS Teatro.

O objetivo é apresentar programas de financiamento e informações sobre formas de acesso a recursos para projetos municipais. Está prevista, por exemplo, a presença de representantes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), Casa Civil da Presidência da República, Caixa Econômica Federal, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Badesul, além de ministérios.

Rafael Bueno (PDT) esteve em Veranópolis e cidades vizinhas. Na foto, com o prefeito de Veranópolis, Cristiano Dal Pai. Daniel Correa / Divulgação

Entre os parlamentares que já entregaram convites até o momento estão Edson da Rosa (Republicanos), Sandra Bonetto (Novo) e Juliano Valim (PSD), nas regiões de Flores da Cunha, Vale do Caí e Campos de Cima da Serra. Na última semana, Rafael Bueno (PDT) esteve em Veranópolis e cidades vizinhas.

Também estão envolvidos na entrega dos convites os vereadores Calebe Garbin (PP), Bortola (PP), Aldonei Machado (PSDB), Rose Frigeri (PT), Daiane Mello (PL), Wagner Petrini (PSB), Estela Balardin (PT), Hiago Morandi (PL), Cristiano Becker (PRD), Andressa Marques (PCdoB), Andressa Mallmann (PDT) e Daniel Santos (Republicanos).

Definida construtora de UBS

Prédio tem custo estimado de R$ 4,11 milhões. Escritório de Projetos da Prefeitura / Divulgação

A empresa BJ Queiroz Engenharia e Construções LTDA, de Caxias do Sul, foi homologada para construir a UBS Vila Romana, no bairro Desvio Rizzo. O resultado foi publicado na sexta-feira (11). A homologação determina o fim do processo licitatório, e agora os trâmites são para assinatura de contrato e início da obra.

A estrutura será do tipo II, com capacidade para atender cerca de 8 mil pessoas e abrigar duas equipes de Saúde da Família e duas de Saúde Bucal. O custo é estimado em R$ 4,11 milhões, com R$ 2,5 milhões oriundos do PAC Saúde. A unidade vai ficar no local onde funcionava o Centro Comunitário Vila Romana/Santa Helena, demolido em 2018.

Conselho pode ter nova composição

A Câmara de Caxias deve votar nos próximos dias alterações na composição do Conselho Municipal de Mobilidade. O órgão é consultivo, mas reúne integrantes da sociedade para avaliar políticas relacionadas à área, entre elas a tarifa do transporte coletivo.

As modificações foram propostas pelo Executivo e motivadas pela alteração na estrutura das secretarias, muitas das quais integrantes do Conselho. O texto prevê a ampliação de cadeiras de 22 para 26.

Uma das posições acrescidas será para instituições de Ensino Superior. Anteriormente, apenas o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UCS participava. Inicialmente, a proposta previa substituir uma vaga pela outra, mas uma nova versão do projeto prevê a existência de ambas.

Duas emendas propostas pelo vereador Capitão Ramon (PL) incluem uma cadeira para a Câmara e outra para Associação Caxiense de Corredores de Rua, Pedestristas e Endurance. Por conta das alterações, a primeira discussão do projeto, que ocorreria na última terça-feira (8) acabou adiada.

Garantia de pensão

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado aprovou o projeto que inclui devedores de pensão alimentícia no eSocial. A proposta, de autoria da deputada Denise Pessôa (PT) e relatada pelo senador Humberto Costa (PT), busca garantir que a obrigação de pagar pensão acompanhe o devedor mesmo em caso de mudança de emprego. O texto segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Pelo projeto, empregadores terão acesso à informação e deverão manter os descontos salariais conforme decisão judicial. A medida busca reduzir a burocracia e evitar a interrupção dos pagamentos. Caso aprovada em definitivo, a nova regra deverá ser regulamentada em até 90 dias.

Dois anos para adequação

Outro projeto de Denise Pessôa (PT) propõe responsabilizar prefeitos que não revisarem ou elaborarem planos diretores contemplando áreas de risco. A proposta classifica como improbidade administrativa a omissão de incluir no planejamento ações para áreas com risco de enchentes e deslizamentos.

Dados da Casa Civil apontam que 1.940 municípios têm áreas de risco e parte significativa não se adequou à Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, criada em 2012. A elaboração do projeto teve apoio do professor e ex-secretário Fabio Vanin e dá prazo de dois anos para adequação.

— Não é falta de norma. É falta de ação — define Denise.

Famílias atípicas

Projeto protocolado pelas vereadoras Daiane Mello (PL) e Andressa Mallmann (PDT) propõe a criação do Programa Municipal de Apoio às Famílias Atípicas (Promafa). A ideia é implantar ações intersetoriais que envolvem saúde, educação, assistência social e direitos humanos. O foco são famílias que convivem com autismo, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e deficiência intelectual, entre outros.