Vereador propõe projeto para proibir autuações por videomonitoramento em Caxias. Mas há um detalhe

Dispositivos passarão a autuar a partir do dia 5 de agosto. Ulisses Castro / Agencia RBS

Após o anúncio da prefeitura do início da fiscalização de velocidade pelos radares do cercamento eletrônico, o vereador Hiago Morandi (PL) protocolou projeto de lei para proibir autuações de trânsito por meio de imagens de videomonitoramento em Caxias. A ação foi divulgada em um vídeo com críticas à medida. Nas imagens, o vereador diz que o sistema foi prometido para a segurança pública e será usado para multar.

Mas há um detalhe: a proposta diz que ficam excluídos da regra "autuações de radares e demais dispositivos, fixos ou móveis, medidores de velocidade, devidamente inspecionados pelo Inmetro, e utilizados pelos agentes de trânsito".

Traduzindo do juridiquês: a proibição prevista no projeto é apenas para as câmeras de vigilância pública e não dos equipamentos que efetivamente serão utilizados na fiscalização. Esses dispositivos são radares, com capacidade de leitura das placas e também de gravar imagens.

Em entrevista ao programa Gaúcha Hoje, da Gaúcha Serra, o secretário adjunto de Trânsito, Alfonso Willenbring deixou claro a diferença:

— O controlador de velocidade serve como equipamento de monitoramento? Sim. As câmeras de monitoramento servem para autuação de trânsito? Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.

Na sessão desta quarta-feira (30), Hiago justificou que a Secretaria de Trânsito dá a entender que vai se autuar cada vez mais e o objetivo é coibir que seja arrecadatório.

Leia Mais Redutores de velocidade em perimetrais de Caxias do Sul entram em operação na próxima semana

Defesa após as críticas

Vereadores da base governista na Câmara de Caxias se manifestaram nesta quarta-feira (30) para contrapor as críticas da oposição e das redes sociais à ativação da fiscalização de trânsito no sistema de cercamento eletrônico. Na terça-feira (29), pouco após o anúncio do Executivo, apenas Hiago Morandi, Capitão Ramon e Daiane Mello, todos do PL, tocaram no assunto.

Nesta quarta, o líder do governo, Daniel Santos (Republicanos), reconheceu que o assunto é desconfortável e afirmou que "colocar radares em locais muito bem sinalizados para evitar acidentes não é máquina de arrecadação".

Ele defendeu a responsabilização de 2% dos motoristas que excedem a velocidade — às vezes chegando a 150 km/h. Santos também fez mea culpa a respeito do vídeo publicado pelo município nas redes sociais que mostra acidentes em pontos que não terão radares.

Já Calebe Garbin (PP) defendeu que o município faça uma entrevista coletiva para detalhar a medida, com participação da Câmara. E disse que "se fosse uma indústria (da multa), teria sido colocado no início do governo".

Leia Mais Vereador diz que vai trabalhar para "desgastar" prefeitura de Caxias por implantar fiscalização de velocidade

E os semáforos?

Na entrevista à Gaúcha Serra, Willenbring também classificou como "essencial" a implantação de "caetanos" em cruzamentos de Caxias. Os dispositivos são capazes de identificar veículos que cruzam o sinal vermelho.

O secretário disse que a ideia já foi apresentada à gestão e está se construindo internamente. Ele afirma, porém, que é um projeto complexo e integrado à implantação de semáforos inteligentes.