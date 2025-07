Vereador de Caxias registra ocorrência policial após ameaça escrita no banheiro da Câmara; veja destaques da política

Vitor Ló/Câmara Caxias / Divulgação

O vereador Hiago Morandi (PL) relatou que tem sofrido ameaças por assuntos abordados ao longo do mandato. As mensagens têm sido encaminhadas por redes sociais desde o início do ano e nos últimos dias extrapolou os meios eletrônicos: uma inscrição contra a vida do vereador foi encontrada no banheiro do térreo do prédio do Legislativo.

O caso foi comunicado à presidência da Câmara por meio de ofício, e o parlamentar registrou ocorrência nesta quarta-feira (16) na Polícia Civil. Ele também estuda acionar o Ministério Público. Em manifestação na tribuna, ele atribui as ameaças a publicações que fez contra o tráfico de drogas em pontos da cidade.

O presidente da Câmara, vereador Lucas Caregnato (PT), colocou a Casa à disposição de Hiago para enfrentar a questão. Um procedimento administrativo interno vai ser instaurado para acompanhar o caso.

Convite e articulações

Visita ocorreu nesta terça-feira (15). Liandra de Souza/Câmara Caxias / Divulgação

Mais do que entregar o convite para o 1º Congresso Sobre Financiamento de Projetos para Agentes Públicos, marcado para setembro, a visita de um grupo de vereadores de Caxias a Porto Alegre foi avaliada pelos parlamentares como uma oportunidade de interlocução sobre demandas da cidade. A comitiva esteve nesta terça-feira (15) na Assembleia Legislativa (ALRS), onde foi recebida pelo presidente Pepe Vargas (PT) e visitou gabinetes de deputados. Também esteve na Câmara de Vereadores de Porto Alegre.

Em manifestação na sessão desta quarta-feira (16), o presidente do Legislativo caxiense, Lucas Caregnato (PT), destacou que as conversas com deputados costumam ocorrer individualmente, mas não é comum os vereadores realizarem mobilizações de forma conjunta.

Na viagem também houve troca de convites. A presidente do Legislativo de Porto Alegre, Comandante Nádia (PP), convidou vereadores a participar de um evento sobre mudanças climáticas realizado pela Câmara da Capital.

Novo passo para doação

Município chegou a administrar a área no passado. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O governo do Estado protocolou na Assembleia Legislativa (ALRS) o projeto para a doação do terreno do Parque do Palácio ao município de Canela. O complexo tem 9,1 hectares e abriga a casa de verão do governador. A medida vinha sendo articula entre o prefeito Gilberto Cezar (PSDB) e o governador Eduardo Leite (PSD) e foi anunciada nesta segunda-feira (14).

Pelo texto, o município se compromete a transformar o espaço em um parque público voltado à cultura, lazer e preservação ambiental, com prazo de até 15 anos para as melhorias. A proposta proíbe a entrega do terreno à iniciativa privada. O processo agora passará por análise dos deputados estaduais.

Custeio e reforma

Entrega ocorreu nesta terça-feira (15). Mariana Ávila / Divulgação

O Hospital Pompéia recebeu oficialmente R$ 4,2 milhões para o custeio dos atendimentos via SUS. O recurso tem origem em emendas parlamentares indicadas pela deputada federal Denise Pessôa (PT).

Durante a entrega também foi registrado o início da reforma do telhado da instituição. A obra, também viabilizada com emendas indicadas por Denise, busca modernizar a estrutura e garantir mais segurança e eficiência térmica ao prédio, que tem 112 anos.

Acompanhamento

Chefe do Escritório de Relações Institucionais e Representação de Caxias em Brasília, Mauro Pereira esteve na Câmara dos Deputados acompanhando a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC 66), aprovada na Câmara dos Deputados nesta terça-feira (15). O texto era relatado na comissão especial pelo deputado Baleia Rossi (MDB), de quem Mauro foi assessor antes de assumir o cargo municipal.