UFGRS planeja divulgar novas informações sobre o campus de Caxias em agosto

Prédio do antigo Campus 8 da UCS é cotado como provável sede. Porthus Junior / Agencia RBS

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) planeja para o dia 15 de agosto a divulgação de informações a respeito do campus em Caxias do Sul. Os dados que serão revelados dependem do andamento do processo internamente, mas podem ser apresentadas decisões a respeito de cursos, espaço físico e cronograma de implantação, entre outros.

A agenda é uma boa notícia para a região e um sinal de que a reitoria da instituição tem resistido a investidas de setores da instituição. Vale lembrar que, no início do mês, uma nota técnica da Faculdade de Ciências Econômicas (FCE) da universidade questionou o investimento com base, inclusive, em dados demográficos de envelhecimento da população — que também se aplicam a Porto Alegre. A carta foi contestada até mesmo pela deputada Denise Pessôa (PT), que tem articulado, em Brasília, a implantação do campus.

Leia Mais Consórcio é declarado vencedor da PPP da Educação Infantil de Caxias; veja destaques da política

Direitos do homem

O vereador Sandro Fantinel (PL) ocupou a tribuna nesta terça-feira (22) para tratar do que chamou de "violência doméstica contra o homem". Citando uma advogada especialista em direitos do homem, Fantinel disse que casos de homem mortos por companheiras são o dobro dos casos de feminicídio no Brasil.

Na justificativa do vereador, "existe uma indústria de narrativas, uma estrutura inteira de ONGs, financiamentos e pautas públicas que lucram" com o tema, por isso ele não tem a visibilidade necessária.

Historicamente homens lideram o número alarmante de assassinatos registrados todos os anos no Brasil, que supera os 40 mil. Embora nenhuma morte seja mais importante que outra, a tipificação penal do feminicídio foi criada para casos de mulheres assassinadas pela condição de serem mulheres. Como a legislação não conta com a figura do "masculinicídio", seria necessário, no mínimo, verificar as causas de mortes de homens por mulheres para um comparativo adequado dos casos.

Leia Mais Prefeitura de Caxias dá primeiro passo para construir viaduto próximo à Casa de Pedra

Digitalização

A Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves está digitalizando documentos legislativos anteriores a 1998, como parte de um projeto de resgate histórico e ampliação da transparência. Já foram digitalizados mais de 500 documentos dos anos de 1995 a 1997, e o trabalho segue com os materiais de 1994. Todo o conteúdo legislativo de 1998 a 2025 já está disponível online.

A iniciativa, conduzida internamente pelo Departamento Legislativo, evita a contratação de empresa terceirizada e gera economia estimada em mais de R$ 120 mil. A meta é alcançar documentos da década de 1940, consolidando o acervo digital.