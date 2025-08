UAB compartilha post provocativo a Bolsonaro e irrita integrantes da direita em Caxias; veja destaques da política

UAB diz que administrador da página pretendia compartilhar imagem no perfil pessoal. Redes Sociais / Reprodução

O compartilhamento de uma publicação no Facebook da União das Associações de Bairros (UAB) com provocações a Bolsonaro irritou integrantes da direita em Caxias, especialmente do PL. A publicação, original de uma página de esquerda, mostra uma imagem de Bolsonaro com um vestido azul e uma tornozeleira eletrônica acrescida da inscrição "a nova Cinderela (com horário para chegar em casa)".

Embora tenha reconhecidamente integrantes alinhados à esquerda (o presidente Valdir Walter concorreu nas última eleições pelo Partido Verde), a UAB é uma instituição comunitária, em tese, apartidária.

Esse "detalhe" não passou batido. O presidente municipal do PL, Maurício Scalco, reagiu no Instagram afirmando que o movimento nunca foi apartidário e é "um braço da esquerda radical em Caxias". A vereadora Daiane Mello (PL) cobrou explicações no próprio post, afirmando que "temos muitos presidentes de bairro que não concordariam com isso".

A direção da UAB disse que o compartilhamento na página ocorreu de forma equivocada por um dos administradores, que tinha intenção de publicar no perfil pessoal. O post foi apagado no início da tarde.

Leia Mais Implantação de câmeras na Estação Férrea é chance de evitar repetir os erros do passado

Confraternização

Pedro Simon, 95 anos, esteve presente no encontro. Luiz Chaves / Divulgação

O MDB de Caxias realizou uma confraternização no último sábado (26), reunindo filiados, simpatizantes e convidados no salão da Igreja Santa Catarina. Comandado pelo presidente municipal, Veroni Macedo, o encontro teve a participação de nomes históricos, como o ex-governador e ex-senador Pedro Simon, 95 anos.

O ex-governador José Ivo Sartori, a ex-deputada estadual Maria Helena Sartori, além dos deputados estaduais Carlos Búrigo e Tiago Simon também estiveram presentes. Os discursos abordaram a necessidade de união e renovação da sigla, que amarga um momento difícil da história na cidade, sem representantes da Câmara.

Leia Mais Prefeitura vai alterar contrato para consertar iluminação em estradas de propriedades rurais; veja destaques da política

Árvores na Estação Férrea

Uma reunião na tarde da próxima quinta-feira (31) vai discutir o corte de árvores na Estação Férrea de Caxias. O encontro ficou definido em uma reunião pública realizada no próprio espaço na manhã desta segunda-feira (28). A mobilização foi alinhada entre o vereador Cláudio Libardi (PCdoB) e o chefe da Casa Civil municipal, Roneide Dornelles.

No encontro, representantes de entidades ambientalistas pretendem apresentar sugestões com relação ao projeto paisagístico para a área. O município tem cortado árvores exóticas, como ligustros e pinus, e plantará espécies nativas, como ipê. O projeto leva em conta também questões de segurança na área de mata que fica junto ao complexo.

Leia Mais Reunião pública na próxima segunda-feira vai discutir cortes de árvores da Estação Férrea

Limpeza aguardada

Limpeza teve início na última sexta-feira (25). Cristofer Giacomet / Divulgação

A prefeitura de Caxias iniciou na sexta-feira (25) a limpeza da lagoa do Parque Oásis. A ação mobilizou as secretarias de Gestão Urbana, Obras e Meio Ambiente, com uso de escavadeira hidráulica e caminhões caçamba. Foram retirados 72 m³ de algas, lodo e lixo, em seis cargas. A área foi isolada com rede para facilitar o trabalho.

No sábado (26), equipes do setor de Praças, Parques e Jardins seguiram com a limpeza das calçadas e da rua ao redor da lagoa. A previsão é que os trabalhos continuem nos próximos dias, desde que não chova.