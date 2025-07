Secretário estadual e prefeito de Caxias discutem recurso para restauro de antigo lanifício; veja destaques da política

Em Caxias do Sul para o lançamento do Observatório de Turismo da Serra Gaúcha, o secretário estadual do Turismo, Ronaldo Santini, visitou o bairro Galópolis a convite do deputado estadual Carlos Búrigo (MDB). A agenda, na manhã de segunda-feira (14), incluiu reunião no Instituto Hércules Galló com o prefeito Adiló Didomenico, o empreendedor José Galló e a assessora regional da subchefia do interior da Casa Civil, Paula Ioris.