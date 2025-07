Retirada de exposição durante homenagem ao 3º GAAAe gera desconforto na Câmara de Caxias

Batizada de Tereza de Benguela, a mostra celebra a mulher negra e foi proposta pelo movimento negro do PDT. Vitor Ló/Câmara Caxias / Divulgação

O 3º Grupo de Artilharia Antiaérea de Caxias do Sul (3º GAAAe) foi homenageado pela Câmara pelos 75 anos, completados nesta quinta-feira (17). A sessão solene, proposta pela Mesa Diretora, ocorreu nesta quarta-feira (16) e destacou o papel da unidade na defesa antiaérea junto à comunidade. O vereador Bortola (PP) representou a Casa no pronunciamento oficial, destacando o vínculo do quartel com a cidade.

Durante a cerimônia, o presidente da Câmara, Lucas Caregnato (PT), relembrou o papel das Forças Armadas na garantia da democracia e da soberania nacional. O comandante do 3º GAAAe, tenente-coronel George Koppe Eiriz, reforçou o legado da instituição e atuação fora dos muros do quartel ao longo da história, como em campanhas de vacinação. A solenidade também contou com o lançamento da segunda edição do livro "O Quartel", de Juarez Nunes da Silva.

Hierarquia

Nos bastidores da homenagem ao 3º GAAAe, a remoção de uma exposição no Espaço Cultural Mário Crosa gerou desconforto e motivou uma reprimenda do presidente da Câmara, Lucas Caregnato (PT). Batizada de Tereza de Benguela, a mostra celebra a mulher negra e foi proposta pelo movimento negro do PDT. O presidente municipal do partido, vereador Rafael Bueno, cobrou respeito.

A desmontagem da exposição ocorreu diante da necessidade de mais espaço para a homenagem e teria sido autorizada, segundo testemunhas, pelo vereador Capitão Ramon (PL). Citando nominalmente o colega na sessão desta quinta-feira (17), Caregnato determinou: