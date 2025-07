Propostas para a PPP da Educação Infantil de Caxias serão conhecidas nesta terça; veja destaques da política

Imagens ilustrativas de um dos modelos de escolas a serem construídas por meio da PPP. Secretaria de Parcerias Estratégias de Caxias do Sul / Divulgação

Serão conhecidas nesta terça-feira as propostas dos grupos interessados na parceria público-privada (PPP) da Educação Infantil de Caxias. O leilão ocorre às 14h na B3, a bolsa de valores de São Paulo. O prefeito Adiló Didomenico, o secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Marcus Vinicius Caberlon, e o procurador-geral do município, Adriano Tacca, acompanham.

Quatro grupos entregaram envelopes com a documentação exigida e se habilitaram para participar da disputa. O conteúdo, porém, vai ser conhecido somente durante o leilão. Será vencedor quem solicitar o menor valor a ser pago mensalmente pela prefeitura de Caxias. O máximo estipulado no edital é de R$ 8,2 milhões.

A PPP prevê a construção e operação de 31 novas escolas de Educação Infantil na rede municipal, com valor estimado em R$ 570 milhões ao longo de 25 anos. O projeto, estruturado com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), deve criar mais de 7 mil vagas no serviço municipal.

Segundo turno

Eleições ocorreram na Câmara. Mariana Ávila / Divulgação

O Processo de Eleição Direta (PED) do PT em Caxias do Sul terá segundo turno. Os candidatos Gabriel Godoy, chefe de gabinete da deputada Denise Pessôa, e Henrique Lisboa, da corrente Democracia Socialista, seguem na disputa após receberem 195 e 226 votos respectivamente. Também concorreram a atual presidente municipal, Joceli Veadrigo, que obteve 49 votos, e Jorge Gilseu, que conquistou seis votos. Ao todo, foram 496 eleitores na cidade.

Os integrantes do partido também escolheram as composições nacional e estadual. Para residente nacional do PT, o mais votado em Caxias foi o deputado federal Rui Falcão. A deputada estadual Sofia Cavedon recebeu o maior apoio para a presidência estadual.

A nova votação será em 27 de julho, das 9h às 17h, no plenário da Câmara de Vereadores. Podem votar todos os filiados registrados até 28 de fevereiro, mesmo que inadimplentes. Além da presidência, o PED define a composição proporcional dos diretórios, respeitando critérios de paridade, juventude e raça.

Suspensão

A Câmara de Farroupilha suspendeu a sessão desta segunda-feira (7) em função da morte do ex-vereador e ex-presidente da Casa, Tadeu Salib dos Santos, ocorrido no último sábado (5).

Salib exerceu dois mandatos consecutivos e presidiu a Câmara em 2021, durante o período da pandemia. Antes da vida pública, era conhecido da comunidade pela atuação por quatro décadas como gerente do Grupo L. Formolo. Também teve forte ligação com a cultura gaúcha, como vice-patrão do CTG Ronda Charrua.

O Legislativo retoma os trabalhos na sessão desta terça-feira (8).

Prefeitos cobram melhorias

Reunião ocorreu na última quinta-feira (3). Leandro Galante / Divulgação

Prefeitos de 15 cidades da Serra Gaúcha, especialmente da microrregião de Veranópolis, se reuniram com o governador em exercício, Gabriel Souza, no Palácio Piratini na última quinta-feira (3). Na pauta, o principal assunto foi a necessidade de melhorias nas estradas da região, demanda que vem sendo definida nos últimos meses para que haja alternativa à BR-470.

Entre as preocupações, estão os deslocamentos para atendimentos de saúde em Caxias e Bento Gonçalves. Por conta disso, se discutiu a possibilidade de implantar serviços de referência em saúde em outras cidades, como Nova Prata.

Souza disse que serão destinados R$ 76 milhões para obras na RS-355, que liga Vila Flores a Fagundes Varela, e na RS-441, que liga Nova Prata a Vista Alegre do Prata. O início está previsto para 2026. O Secretário de Segurança Pública, Sandro Caron, revelou ainda a possibilidade de instalação de uma delegacia de pronto atendimento em Nova Prata.