Projeto de lei obriga concessionárias a lembrar motoristas de pagar pedágio eletrônico; veja destaques da política

Prazo atual para pagamento é de 30 dias. Porthus Junior / Agencia RBS

Um projeto de lei de autoria do deputado estadual Professor Claudio Branchieri (Podemos), que tem base eleitoral em Caxias, na Assembleia Legislativa (ALRS), propõe que as concessionárias de rodovias sejam obrigadas a notificar os motoristas com no mínimo 15 dias de antecedência sobre o vencimento da tarifa de pedágio no sistema free flow.

Desde que o sistema entrou em operação no Estado, em dezembro de 2023, têm se avolumado os casos de multa por evasão de pedágio e reclamações de esquecimento da quitação da tarifa. O prazo para pagamento é de 30 dias.

Atualmente, apenas a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) opera o sistema no Estado, mas o bloco 2 de concessões rodoviárias, a ser leiloado, também terá pedágio eletrônico. Nas rodovias da CSG, proprietários de veículos cadastrados no site ou aplicativo da empresa recebem notificações via app, e-mail e SMS. Quem não fez o procedimento gratuito precisa lembrar de fazer o pagamento.

A norma federal sobre o pedágio eletrônico determina que o aplicativo Carteira Digital de Trânsito reúna as notificações, mas a integração de sistemas ainda aguarda resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Um projeto em análise no Congresso Nacional também prevê a suspensão de um ano das multas já aplicadas.

Mais equipamentos

Além da inclusão do projeto da policlínica de Caxias no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o governo federal também confirmou nesta quinta-feira (17) a destinação de um combo de equipamentos para unidades básicas de saúde (UBSs). A informação é da deputada federal Denise Pessôa (PT).

O pacote tem valor de R$ 158 mil e conta com 16 equipamentos, desde cadeira de rodas e balança até aparelhos para diagnóstico durante consultas de telesaúde, como um retinógrafo, usado para verificações oftalmológicas. Também está prevista a destinação de uma ambulância para o Samu.

Respostas à consulta pública

A prefeitura de Caxias divulgou nesta semana as respostas a questionamentos encaminhados na consulta pública dos serviços funerários. Quatro itens geraram pedidos de esclarecimentos ou alterações. O principal deles diz respeito ao prazo previsto para as empresas cumprirem as exigências de estrutura.

A solicitação pedia a previsão expressa da possibilidade de prorrogação do período de 120 dias para o início do serviço. O pedido não foi acatado sob o argumento de que o prazo é a partir da assinatura do contrato até a ordem de início do serviço e que existe possibilidade de prorrogação.

A documentação ainda aguarda análise do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Uma vez aprovada, será possível lançar a licitação.

Contratações

A Câmara de Caxias começou a preencher os cinco novos cargos criados para a implantação do sinal aberto da TV Câmara. Um profissional já começou a atuar na Casa e ao menos mais um deve chegar nos próximos dias. Por enquanto o espaço físico ainda não foi adequado para comportar os novos integrantes da equipe.

A criação de quatro funções de assessor político (CC 6) e uma de assessor técnico (CC 8) foi aprovada no dia 3 de julho. Conforme o Portal da Transparência, o cargo de CC 6 tem salário de R$ 6.695, enquanto o CC 8, que deve assumir função de coordenação, terá vencimentos na faixa de R$ R$ 12.575.

A ampliação do quadro de funcionários da TV ocorre porque o tempo de programação local será ampliado com o sinal aberto, atingindo 12 horas diárias. O início da transmissão depende do envio de equipamentos pelo governo federal.

Articulações

Joel Corrêa, padre Ricardo Fontana e Juvir Costella participaram do encontro. Ari Júnior / Divulgação

O MDB de Farroupilha mobilizou os integrantes na noite desta quinta-feira (17) para discutir as eleições de 2026. A reunião com cerca de 50 pessoas ocorreu no Ginásio do Saturno, em Caravaggio.

A sigla pretende lançar o vereador Joel Corrêa a deputado estadual. Ele deve fazer dobradinha com o Juvir Costella (MDB), atual secretário de Lóstica e Transportes do Estado, que irá a federal.