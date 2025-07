Presidente estadual do Progressistas convida o prefeito Adiló Didomenico a ingressar no partido

Encontro entre Adiló e Covatti Filho ocorreu na sede do PP municipal. Andréia Copini / Divulgação

Em encontro com o presidente estadual do Progressistas, Covatti Filho, no último sábado (12), o prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico (PSDB), foi convidado a ingressar na sigla.

Adiló diz que ainda não há decisão tomada e que aguarda uma reunião do PSDB gaúcho para definir o futuro político. A executiva nacional do partido chegou a aprovar a união com o Podemos, mas o processo foi suspenso há cerca de um mês. Em 2020, quando trocou o então PTB pelo PSDB, Adiló cogitou ir para o Progressistas.

As especulações a respeito da eventual troca de partido por parte de Adiló surgiram a partir dos movimentos do PSDB de incorporar ou se fundir com outra legenda e ganharam força a partir da ida do governador Eduardo Leite ao PSD. Aliás, há quem aposte que boa parte dos integrantes do PSDB caxiense, incluindo o prefeito, acompanhe o movimento do governador.

Vereadores Bortola e Calebe Garbin, além do secretário Adriano Bressan, participaram do encontro. Andréia Copini / Divulgação

Costuras

A conversa entre Adiló e Covatti ocorreu na sede do Progressistas, na Rua Bento Gonçalves. Foi uma visita dentro do que o prefeito define como uma "política de bom relacionamento com todas as forças" e leva em conta também a presença do partido no governo, com o secretário municipal de Urbanismo, Adriano Bressan. Houve até quem dissesse que o Progressistas detém a vice-prefeitura, já que o partido mantém federação com o União Brasil, de Edson Néspolo.

No encontro, Adiló e Covatti também abordaram um possível ida do prefeito a Brasília para uma reunião com a bancada gaúcha. A ideia é obter emendas de bancada, com valores maiores, para obras de infraestrutura como viadutos e o aeroporto.

Pré-candidatura

Encontro ocorreu na manhã de sábado (12). Mateus Argenta / Divulgação

A visita de Covatti filho a Caxias do Sul integra uma série de viagens que o deputado federal está fazendo pelo Estado em função da pré-candidatura a governador, anunciada no início do mês.

O encontro na cidade foi com integrantes do Progressistas, entre eles o secretário Adriano Bressan e os vereadores Bortola (também presidente municipal da sigla) e Calebe Garbin. Antes de Caxias, Covatti esteve em Vacaria.