Presidente da Câmara é primeiro cadeirante a assumir a prefeitura de Veranópolis; veja destaques da política

Prefeito Cristiano Dal Pai assina a posse de Rodrigo Costa como chefe do Executivo em exercício. Marcio De Carli / Divulgação

O presidente da Câmara de Veranópolis, Rodrigo Costa (PSD), assumiu como prefeito em exercício do município nesta sexta-feira (25). O cargo foi repassado em ato no gabinete da prefeitura. A transferência ocorreu devido à ausência, por compromissos pessoais, do prefeito, Cristiano Dal Pai (PP), e do vice, João Guilherme Mazetto (PSD).

Costinha, como é conhecido, permanecerá à frente do Executivo até o dia 30. Ele é o primeiro prefeito com deficiência e também o mais jovem da história do município, aos 28 anos. Na Câmara, tem atuado em pautas relacionadas à acessibilidade.

Parlamento regional debate acessos a Vila Oliva

A próxima reunião do Parlamento Regional da Serra, no dia 31 de julho, vai debater as estradas de acesso ao futuro aeroporto de Vila Oliva, em Caxias. O encontro será na Câmara de Vereadores de São Marcos.

Enquanto o projeto de construção do aeroporto avança, com possibilidade de início das obras até o fim do ano, o primeiro estudo para a construção da RS-466, que ligará a Rota do Sol a Canela, passando por Gramado, aguarda a segunda licitação por parte do Estado. A primeira tentativa não foi adiante e agora o objetivo é contratar de forma conjunta o estudo e o anteprojeto, com previsão de entrega em 2026.

O Parlamento Regional é uma iniciativa criada pela Câmara de Caxias que reúne representantes de Casas Legislativas da região. Atualmente, a presidência está com Gelsomir Justino Corassa (PL), vereador de Antônio Prado.

Os acessos ao aeroporto também interessam à região de São Marcos, porque há planos de pavimentação de estradas municipais ligando a cidade à Rota do Sol. Em São Marcos, o trajeto é pela Rota Saonda, já asfaltado pelo município. O complemento depende da pavimentação de oito quilômetros do lado caxiense, em uma estrada que passa pela localidade de Nossa Senhora Aparecida, em Vila Seca.

Proposta quer facilitar aluguel social

A prefeitura de Caxias pretende encaminhar à Câmara um projeto para flexibilizar a legislação municipal que regra a concessão de aluguel social. A mudança é por conta da dificuldade enfrentada por famílias da Vila São Pedro em encontrar imóveis após serem atingidos pelas chuvas.

A principal dificuldade, segundo o secretário de Urbanismo, Adriano Bressan, é a disponibilidade de imóveis com toda a documentação regularizada, especialmente o Habite-se. Há casas, segundo ele, com o terreno em dia, mas que falta averbar a construção, o que impede a emissão de Habite-se. Essa pendência impede o município de auxiliar as famílias com o aluguel social.

O texto do projeto de lei está em discussão avançada na prefeitura e a ideia é encaminhar o texto ao Legislativo em regime de urgência. A busca pelos imóveis fica a cargo das famílias, de acordo com a necessidade de cada uma.

MEIs

A Câmara de Farroupilha aprovou a criação da Semana Municipal do Microempreendedor Individual (MEI), a ser celebrada na semana do dia 5 de maio. A proposta é do vereador Juliano Baumgarten (PSB) e destaca a categoria que representa metade dos CNPJs ativos em Farroupilha - são 5.314 MEIs entre os 10.680 registros.