Concessionária Luz de Caxias é responsável pela iluminação na área urbana e também no interior. Porthus Junior / Agencia RBS

A Secretaria de Gestão Urbana está preparando um aditivo ao contrato do município com a concessionária Luz de Caxias do Sul, que administra a iluminação pública. O objetivo é incluir no atendimento os postes em estradas que ficam dentro de propriedades rurais e ligam a estrada municipal às residências e outras construções.

As luminárias foram instaladas pelo município no passado, mas não estavam previstas no contrato de concessão. Por conta disso, chamados de conserto eram negados sob a justificativa de que a iluminação estava em área privada. São cerca de 300 luminárias nessa situação.

A mudança foi articulada pelos vereadores Sandra Bonetto (Novo) e Aldonei Machado (PSDB). Na sessão da última quinta-feira (24), Aldonei disse que cerca de 200 agricultores estão com a iluminação prejudicada em Criúva e Vila Seca. O vereador disse ainda que a solução já vinha sendo alinhada com o município desde a eleição do ano passado, mas foi freada pelos "interesses de algumas pessoas".

Confirmado

A prefeitura de Caxias homologou na última sexta-feira (25) o resultado do leilão da parceria público-privada (PPP) da Educação Infantil. O ato confirma o Consórcio Jope ISB como o vencedor da disputa para construir e fazer a manutenção de 31 escolas. O grupo já havia sido declarado vencedor, mas até a última quarta-feira (23) havia possibilidade de contestações.

Com a homologação, passa a contar o prazo de até quatro meses para assinatura de contrato. Nesse período, o consórcio precisa criar a empresa que efetivamente vai prestar o serviço, apresentar garantia de R$ 112 milhões e formalizar capital social de R$ 73,7 milhões, do qual metade já precisa estar na conta.

Visita técnica

Infraero pode assumir gestão do aeroporto. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Representantes da Infraero devem voltar a Caxias nas próximas semanas para inspecionar o aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias. O objetivo é elaborar uma proposta para assumir a gestão do complexo. A informação foi revelada pelo prefeito Adiló Didomenico no Prefacast, o podcast da prefeitura de Caxias.

Um protocolo de intenções entre o município e a estatal foi assinado no início do mês, durante visita de uma comitiva de Caxias a Brasília. A empresa se comprometeu a elaborar uma proposta pela administração do aeroporto em troca de investimentos. A internacionalização do terminal também está no radar, segundo o prefeito.

Enquanto isso...

A empresa responsável pelos projetos do aeroporto de Vila Oliva enviou à Secretaria de Aviação Civil (SAC) do Ministério de Portos e Aeroportos os últimos dados ainda pendentes para a construção do pátio e das pistas do complexo.