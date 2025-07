Prefeitura e Infraero assinam acordo preliminar para gestão do aeroporto de Caxias

Conforme adiantado pela coluna, a prefeitura de Caxias e a Infraero assinaram, nesta terça-feira (1º), um protocolo de intenções para repassar a gestão do Aeroporto Hugo Cantergiani à estatal . O ato ocorreu em visita do prefeito Adiló Didomenico à Brasília.

O acordo envolve a realização de estudos de viabilidade e conversas mais detalhadas a respeito dos investimentos que precisam ser executados no complexo. O principal deles é a ampliação do terminal de passageiros, planejada desde o ano passado.

O repasse da gestão, no entanto, também envolve outras ações que o município avalia não ter capacidade de fazer, como melhorias na seção de combate a incêndio. Os investimentos são necessários porque o aeroporto teve ampliação de categoria operacional no ano passado, com o fechamento do aeroporto Salgado Filho.

O acordo vem sendo negociado desde janeiro e não envolve o aeroporto de Vila Oliva. Em Brasília, Adiló e o secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Marcus Vinicius Caberlon, também estiveram no Ministério de Portos e Aeroportos, onde trataram do futuro terminal. O objetivo foi acertar os últimos trâmites para o lançamento da licitação. O projeto já teve R$ 15 milhões liberados para este ano, valor que pode cobrir, por exemplo, a limpeza da área. A agenda foi intermediada pela deputada Denise Pessôa (PT).

Assunto superado

Além de tratar dos aeroportos, Adiló e a comitiva caxiense estiveram no Ministério da Saúde e na Câmara dos Deputados em busca de recursos para o SUS de Caxias. No Congresso, Adiló encontrou os deputados Afonso Hann (PP), Marcel Van Hattem (Novo) e Pompeo de Mattos (PDT) .

No encontro com Van Hattem, no plenário da Câmara, o assunto foi a emenda para a compra do Papi para o Hugo Cantergiani. O tema gerou polêmica o deputado Maurício Marcon (Podemos) reclamar que não foi reconhecido pelo município pela mobilização, ao lado de Van Hattem, para o envio de emenda parlamentar. A compra do equipamento foi com recursos próprios porque a emenda ainda não foi liberada pela Caixa Econômica Federal.