Prefeitura de Caxias dá primeiro passo para construir viaduto próximo à Casa de Pedra

A prefeitura de Caxias do Sul decretou utilidade pública de dois terrenos em frente à Casa de Pedra , no cruzamento da Rua Matteo Ginella com a Perimetral Oeste. A decisão foi publicada nesta segunda-feira (21).

Uma parte da área será utilizada para modificações viárias no entroncamento das duas vias, inclusive com construção de viaduto e rotatória. A implantação de uma elevada para o fluxo da perimetral, com remoção dos atuais semáforos, está prevista no Plano de Mobilidade (Planmob). Com o decreto de utilidade pública, o município pretende iniciar a busca de recursos para viabilizar o projeto.