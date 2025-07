Os próximos passos da concessão dos serviços funerários, com o fim da consulta pública

Com a consulta pública encerrada no último dia 3, a equipe da prefeitura de Caxias do Sul responsável pelos projetos de parcerias vai agora analisar as contribuições recebidas para a concessão dos serviços funerários. As sugestões também vão passar pela comissão criada para acompanhar o processo. A partir das manifestações, podem ser encaminhadas modificações no edital.

O projeto já está em análise no Tribunal de Contas do Estado (TCE), etapa obrigatória para qualquer projeto de concessão. A estimativa é de que o parecer seja emitido em até 45 dias, mas o município pretende obter já no fim do mês uma manifestação prévia para agilizar o processo.

Com o parecer do TCE e as eventuais modificações definidas, será possível publicar o novo edital de licitação e, quem sabe, encerrar de vez a novela da renovação da concessão do serviço. Vale lembrar que o último edital foi revogado após o assunto se tornar uma das principais polêmicas da campanha eleitoral do ano passado. Os principais questionamentos eram com relação aos valores dos velórios.