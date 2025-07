Novas funções gratificadas completam estruturação da Secretaria de Gestão Urbana de Caxias; veja destaques da política

Aprovação conclui estruturação da secretaria, com cargos administrativos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Vereadores de Caxias aprovaram na última semana a criação de sete novas funções gratificadas (FGs) para a Secretaria de Gestão Urbana. O incremento é para o setor administrativo da pasta e envolve dois cargos para setor financeiro e um para o departamento pessoal. Outros quatro cargos envolvem o setor de iluminação pública e foram retirados da Secretaria de Obras e realocados na Gestão Urbana.

Com as mudanças, a expectativa é concluir a estruturação da pasta. Outras equipes e setores já haviam migrado de outras secretarias para a divisão criada neste ano.

O projeto aprovado também cria cinco funções gratificadas que serão alocadas na Secretaria de Planejamento e Parcerias Estratégicas. O objetivo é reforçar a elaboração de projetos, inclusive em função do Canaliza Caxias, um pacote de obras a ser executado pelo Samae. As FGs são adicionais concedidos a servidores municipais que acumulam cargo de gestão.

Ajustes

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) pediu ajustes no Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (Paipa) a ser realizado na área do futuro aeroporto de Vila Oliva. São questões como assinaturas e maior detalhamento, que a equipe técnica espera resolver em poucos dias por se tratar apenas de alterações documentais.

Uma vez encaminhado, a expectativa é de que as perfurações comecem ainda em julho. Se a previsão se confirmar, será mais uma etapa concluída antes do previsto no cronograma inicial. A primeira foi a elaboração do projeto, entregue na metade do tempo estimado.

Equívoco

Na comunicação do Iphan sobre a necessidade de ajustes, um fato curioso: o ofício assinado pelo superintendente do órgão no Rio Grando Sul, Rafael Pavan dos Passos, está endereçado ao ex-prefeito Daniel Guerra.

O equívoco tem uma possível explicação: quando o processo de avaliação arqueológica da área do aeroporto teve início, Guerra ainda estava à frente do Executivo municipal.

Novo titular

O empresário Juarez José Piva assumiu nesta segunda-feira (14) a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Bento Gonçalves. Ele entra no lugar de Davi Da Rold, que deixou o cargo em junho.