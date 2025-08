Negociação entre prefeitura e Infraero prevê que atual aeroporto de Caxias se torne internacional e ganhe pontes de embarque

Infraero pode assumir gestão do aeroporto. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias, deve se tornar internacional caso seja confirmado o repasse da gestão à Infraero, como vem sendo negociado pela prefeitura. O plano é que a operação ocorra principalmente para aviação executiva e sob agendamento.

O modelo é semelhante ao adotado no ano passado, quando a internacionalização foi autorizada de forma temporária devido ao fechamento do Salgado Filho, em Porto Alegre. Nesse formato, equipes da Receita Federal, Polícia Federal e Vigilância Sanitária são acionadas quando há voos do exterior programados.

As conversas também envolvem um novo projeto de ampliação do terminal de passageiros. O desenho que foi doado ao município deve ser modificado para comportar fingers (pontes de embarque) para facilitar o acesso aos aviões.

Representantes da estatal devem voltar a Caxias nas próximas semanas para inspecionar o complexo. O objetivo é elaborar uma proposta para assumir a gestão do aeroporto. A informação foi revelada pelo prefeito Adiló Didomenico no Prefacast, o podcast da prefeitura.

Um protocolo de intenções entre o município e a estatal foi assinado no início do mês, durante visita de uma comitiva de Caxias a Brasília. A empresa se comprometeu a elaborar uma proposta pela administração do aeroporto com a realização de investimentos.

Falta pouco para Vila Oliva

A empresa responsável pelos projetos do aeroporto de Vila Oliva enviou à Secretaria de Aviação Civil (SAC) do Ministério de Portos e Aeroportos os últimos dados ainda pendentes para a construção do pátio e das pistas do complexo. Nesta semana, a previsão é encaminhar o orçamento atualizado da obra. Com o aval da SAC, o município fica autorizado a lançar a licitação.