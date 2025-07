Memes de gatinhos inundam redes da esquerda em meio à disputa por impostos; veja destaques da política

Assunto polêmico tem sido abordado com memes. Redes Sociais / Reprodução

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Pepe Vargas (PT), pegou carona na estratégia de comunicação do governo federal e publicou um vídeo com memes de gatinhos para explicar a proposta de aumento do IOF.

Posts semelhantes começaram a surgir em diversos perfis da esquerda após ter boa adesão na internet o discurso de que ricos pagam menos impostos que classes mais baixas. Em Caxias, os vereadores Estela Balardin e Lucas Caregnato, ambos do PT, também repostaram vídeos com felinos.

As publicações ocorrem em meio à disputa entre governo federal e Congresso Nacional a respeito do aumento do IOF, que foi parar na Justiça e terá que ser negociada. Também há vídeos sobre isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais.

Embora crie um ambiente de "nós contra eles" que já trouxe acirramento de ânimos no passado, o uso de memes também marca uma virada na comunicação da esquerda pelas redes sociais. Antes sempre na defensiva, o campo político encontrou um discurso que gerou engajamento e parece ter deixado a direita com dificuldades de reagir.

Assinado convênio para sinal aberto

Assinatura ocorreu na última sexta-feira (4). Caroline Dall’Agnol/Câmara Caxias / Divulgação

O presidente da Câmara de Caxias, vereador Lucas Caregnato (PT), assinou na última sexta-feira (4) o acordo de cooperação com a Câmara dos Deputados para implantação do sinal aberto da TV Câmara. A instalação vai ocorrer dentro do Programa Brasil Digital, em que o Ministério das Comunicações fornece os equipamentos de transmissão.

A assinatura ocorreu ao lado do diretor-executivo de Comunicação e Mídias Digitais da Câmara dos Deputados, deputado Cláudio Araújo (PSD). Também participaram o primeiro vice-presidente do Legislativo caxiense, vereador Wagner Petrini (PSB), e a coordenadora de programação da TV Câmara, jornalista Caroline Dall'Agnol.

Com sinal aberto, o canal ficará no ar 24 horas por dia, com 12 horas de programação local. O Legislativo já detém a concessão do canal, mas ainda não há data para o início da transmissão. Na última semana, a Câmara aprovou a criação de cinco cargos para a produção do conteúdo.

Homenagem

Toigo entregou proposta na manhã desta terça-feira (8). Suelem Pires de Oliveira/ALRS / Divulgação

O ex-vereador de Caxias e policial civil Gustavo Toigo apresentou terça-feira (8) ao deputado estadual Airton Artus (PDT) uma proposta de criação do Prêmio Duque de Caxias. Artus é presidente da Comissão de Participação Legislativa Popular da Assembleia Legislativa (ALRS).

Caso aprovada, a honraria vai reconhecer profissionais da segurança pública, integrantes das forças armadas, membros de poderes do Estado e entidades que tenham se destacado no cumprimento do dever previsto na legislação.

A proposta é que a premiação seja entregue em sessão solene na semana do dia 25 de agosto, data que marca o nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. Segundo Toigo, a iniciativa também busca homenagear agentes públicos e voluntários que atuaram na resposta aos desastres climáticos que atingiram o Rio Grande do Sul.

Novos leitos

O Hospital São João Batista, em Nova Prata, pode ganhar 10 novos leitos de UTI. A possibilidade foi tratada em reunião entre representantes do Ministério da Saúde e o diretor do hospital, Marcos Santori, e do chefe de gabinete do Executivo Municipal, Lúcio Albuquerque. A agenda foi articulada pela deputada federal Denise Pessôa (PT) e pelo vereador Gilmar Peruzzo (MDB).