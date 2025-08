Reforma do Largo da Estação tem entrega prevista para novembro. Ulisses Castro / Agencia RBS

O Largo da Estação Férrea vai ganhar 18 câmeras de segurança pública com a conclusão da revitalização, prevista para novembro. A informação foi revelada pelo prefeito Adiló Didomenico no episódio mais recente do Prefacast, o podcast da prefeitura de Caxias, publicado nesta sexta-feira (25).

A medida é uma promessa de anos da administração municipal para dar uma resposta às reclamações de moradores do entorno, já cansados de lidar com a baderna e os crimes. Sempre que questionada, a prefeitura colocava a reforma como uma condição para a vigilância.

A Estação Férrea é um espaço de importância histórica e afetiva muito bem localizado, e isso explica o potencial gigantesco para o lazer, a cultura e até mesmo econômico, com eventos e outras atividades. O ponto negativo é ser uma área próxima a residências, o que eleva o risco de conflito de interesses.

Mas uma área só pode ser considerada revitalizada de fato se a população se apropriar dela. Foi o que ocorreu com o entorno da Estação no passado, quando os empreendimentos noturnos deram vida a uma região que estava completamente abandonada na década de 1990. Só que tudo isso se perdeu quando grupos passaram a se reunir no espaço público para consumir bebidas e drogas, que resultaram em barulho, insegurança e fechamento de muitos bares.

O poder público, seja a Guarda Municipal ou a Brigada Militar, nunca conseguiram dar uma resposta à altura do problema. Então, a tecnologia é a esperança de que se alcance o equilíbrio de uso da nova área de lazer. Apesar de controversa em função da privacidade, a Estação também é um bom local para experimentar as câmeras de reconhecimento facial, que já teve testes anunciados pelo município. Tudo isso somente será efetivo, porém, se houver equipes de segurança pública de prontidão para agir.

O município tem a chance também de mostrar, com as câmeras, que é possível entregar um espaço à população sem que ele seja destruído por ladrões e vândalos, como é comum em outras praças e parques. Seria uma derrota para Caxias ver, por exemplo, a locomotiva doada à cidade ser depenada e transformada em pedras de crack.

Cobertura na Praça das Feiras

Além de recursos já indicados pela deputada federal Denise Pessôa (PT), o projeto de implantação de uma cobertura na Praça das Feiras também deve contar com emendas parlamentares do deputado Danrlei de Deus (PSD). O envio foi confirmado ao prefeito Adiló na última quinta-feira (24).