Definida área para instalação do Parque Automotivo de Caxias

Ulisses Castro / Agencia RBS

Dois meses após confirmar que o Parque Automotivo não seria mais construído em Vila Seca, junto ao Parque Rural, a prefeitura escolheu uma área no km 145 da Rota do Sol para receber o empreendimento. O terreno fica no bairro Belo Horizonte, próximo à entrada para a represa Maestra.

O martelo foi batido nesta segunda-feira (14), a partir de análises técnicas, inclusive ambientais, que foram realizadas nos últimos meses. O anúncio foi realizado pelo presidente da Frente Parlamentar do Automobilismo e Esporte a Motor, Pedro Rodrigues (PL), que vinha tratando do tema junto ao Executivo. A prefeitura analisava três áreas públicas para a instalação, mas o terreno escolhido já era apontado internamente como o mais adequado.

A área pertence ao Samae, que irá ceder ao município por meio de lei a ser aprovada pela Câmara. O texto ainda não foi encaminhado pelo Executivo. O próximo passo é a elaboração do projeto da pista de arrancada e demais setores do parque. A etapa gera especial preocupação porque há uma emenda parlamentar de R$ 400 mil indicada pela deputada federal Denise Pessôa (PT) que pode ser perdida se não houver avanço a tempo.

Leia Mais Câmara de Caxias aprova pedido de informação sobre antiga área do Parque Automotivo

Zona das águas

Por ficar próximo à represa Maestra, o terreno escolhido fica dentro da área de bacia de captação do manancial. A expectativa, porém, é que a revisão da legislação da zona das águas, a ser encaminhada à Câmara até o fim do ano, contemple a regularidade da construção.

Em aparte, o vereador Elói Frizzo (PSB) também observou que o Plano Diretor em vigor define as margens da Rota do Sol como corredor de desenvolvimento, com uso misto. Por conta disso, já não haveria impeditivo para a construção, desde que respeitadas as regras de construção em bacias de captação.

Leia Mais Presidente estadual do Progressistas convida o prefeito Adiló Didomenico a ingressar no partido

Anúncio

Embora o projeto seja uma promessa de campanha da atual administração municipal, coube a um vereador de oposição o anúncio da escolha do novo terreno. A informação partiu de Pedro Rodrigues não apenas por conta da presidência da frente parlamentar ligada ao tema, mas também pelo envolvimento com o assunto. Mecânico de profissão, Rodrigues já havia proposto projetos semelhantes no passado.

O vereador chegou a rebater, na declaração, os questionamentos de que não seria opositor ao governo. Ele se disse de oposição, mas uma "oposição construtiva".