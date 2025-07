Consórcio é declarado vencedor da PPP da Educação Infantil de Caxias; veja destaques da política

Leilão ocorreu no último dia 8 de julho. Andreia Copini / Divulgação

O Consórcio Jope ISB foi declarado vencedor da parceria público-privada (PPP) da Educação Infantil de Caxias. O resultado foi obtido na sexta-feira (18) após a aprovação da chamada documentação de habilitação. Basicamente, os documentos comprovam que o grupo atende aos requisitos do projeto. O consórcio já havia apresentado a melhor proposta no leilão realizado no último dia 8, na B3, em São Paulo.

Essa declaração, no entanto, ainda não encerra o certame. Até esta quarta-feira (23) concorrentes e o mercado podem ingressar com recurso contra o resultado. Se não houver nenhuma manifestação ou as apresentadas forem negadas, a licitação é homologada, confirmando o vencedor.

Com a homologação, passa a contar o prazo de até quatro meses para assinatura de contrato. Nesse período, o consórcio precisa criar a empresa que efetivamente vai prestar o serviço, apresentar garantia de R$ 112 milhões e formalizar capital social de R$ 73,7 milhões, do qual metade já precisa estar na conta.

Sem novo contrato

A AF Construtora, que teve rescindido o contrato da obra do bairro Planalto, também havia apresentado a melhor proposta para a construção da ciclofaixa ligando o Parque Cinquentenário à Praça Monteiro Lobato, próximo à Maesa. Para formalizar o contrato, no entanto, a empresa precisaria apresentar os documentos necessários, o que não ocorreu.

Com o fim do prazo, o município chamou duas empresas classificadas na sequência, mas elas não atenderam aos requisitos técnicos. A Central de Licitações encaminha agora o chamamento da quarta empresa. Sete candidatas apresentaram propostas na licitação.

Oficial

Sexta-feira (18) foi a vez do prefeito de Caxias, Adiló Didomenico, receber o convite oficial para o 1º Congresso sobre Financiamento de Projetos para Agentes Públicos, que ocorrerá em setembro. A entrega foi feita pelo presidente da Câmara, vereador Lucas Caregnato (PT), acompanhado dos colegas Wagner Petrini (PSB) e Bortola (PP), em reunião no gabinete do Executivo. O prefeito já havia sido convidado informalmente.

Adiló aproveitou para acionar o gabinete do governador Eduardo Leite para tentar garantir a presença dele no evento. O prefeito também prometeu mobilizar a equipe do município para participar do congresso, que deve reunir mais de 500 agentes públicos e contará com representantes do novo PAC, ministérios e bancos públicos.

Reforço

Atendendo a um indicação da vereadora Daiane Mello (PL), o Samae pretende incluir no Canaliza Caxias — o pacote de R$ 80 milhões em obras de saneamento e drenagem — reforços na canalização dos arroios Dal Bó e Tega. O córrego, que muda de nome ao longo do curso, passa pelos bairros Fátima, São José, Santa Catarina e Reolon.