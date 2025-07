Como votaram os deputados de Caxias no projeto que altera a legislação ambiental e outros destaques da política 

Projeto foi votado pelos deputados em sessão nesta quarta (16). Bruno Spada / Câmara dos Deputados

Os deputados federais caxienses votaram de forma oposta no Projeto de Lei 2159/21, que altera as regras de licenciamento ambiental no Brasil. A votação, que já havia passado pelo Senado, ocorreu nesta quarta-feira (16) na Câmara dos Deputados. A proposta foi aprovada por 267 votos a 116.

Denise Pessôa (PT) votou contrária à proposta, enquanto Maurício Marcon (Podemos) foi favorável. Os posicionamentos não surpreendem e são condizentes com os argumentos dos grupos políticos aos quais ambos pertencem.

Entre as várias alterações, a nova legislação prevê o autolicencimento ambiental, em que basta encaminhar a documentação necessária, sem análise de órgão competente. Ambientalistas e setores do Congresso contrários às alterações apelidaram o projeto de "mãe de todas as boiadas".

Aprovadas alterações no Conselho de Mobilidade

A Câmara aprovou, nesta quinta-feira (17), as alterações na composição do Conselho Municipal de Mobilidade. As modificações foram propostas pelo Executivo e motivadas pela alteração na estrutura das secretarias, muitas das quais integrantes do Conselho. O número de cadeiras será ampliado de 22 para 26.

Uma das posições acrescidas será para instituições de Ensino Superior. Anteriormente, apenas o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UCS participava. Inicialmente, a proposta previa substituir uma vaga pela outra, mas a versão aprovada prevê a existência de ambas.

Tensão

Os vereadores rejeitaram emendas propostas pelo vereador Capitão Ramon (PL). Uma delas de ampliação das cadeiras já constava na segunda versão do projeto. Outra emenda previa uma posição para a Câmara, o que não é permitido pela Legislação por envolver dois poderes diferentes.

Uma terceira emenda previa a inclusão do Associação Caxiense de Corredores de Rua, Pedestristas e Endurance no colegiado. Nesse caso, a rejeição ocorreu porque o número de órgãos do Executivo e da sociedade civil precisa ser igual. O vereador Eloi Frizzo (PSB) sugeriu ao colega do PL um novo projeto para substituir integrantes, enquanto Claudio Libardi (PCdoB) sugeriu a inclusão da entidade como suplente.

Na defensiva, Ramon sugeriu que o voto contra foi pela proposta ter partido dele e por não ter conversado com o Executivo de quem partiu o projeto. O líder de governo, Daniel Santos (Republicanos) reagiu:

— Parece que o senhor não aprendeu nada com o que aconteceu na semana passada. O senhor faz esse discurso para jogar para as suas redes sociais, se fazendo de vítima e dizendo que o governo é contra os corredores de rua.

A referência à semana passada foi ao vídeo reclamando de falta de quórum na sessão. O episódio gerou indignação entre os colegas.

Corte da fita

A inauguração da maternidade do Hospital Virvi Ramos, prevista para setembro, pode contar com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A agenda está sendo articulada pela Câmara de Vereadores, que espera a vinda de representantes da União para o 1º Congresso sobre Financiamento de Projetos para Agentes Públicos. A programação ocorre de 11 a 13 de setembro.