Como reagiram políticos da Serra em Brasília ao tarifaço de Trump e outros destaques da política

Trump determinou tarifas de 50% aos produtos brasileiros ROBERTO SCHMIDT / AFP

Após a surpresa com o tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil, políticos da base do governo Lula e da oposição se movimentam para tentar emplacar um discurso de indignação que encontre eco no próprio eleitorado. É nessa linha também que seguiram os deputados federais da Serra nas manifestações em redes sociais.

Em vídeo, o deputado Maurício Marcon (Podemos) credita a decisão americana ao governo Lula e ao Supremo Tribunal Federal (STF). O primeiro, por declarações contra Trump e relações com ditaduras. O segundo, por decisões contra redes sociais.

A deputada Denise Pessôa (PT) diz que as tarifas são um ataque à soberania do país com motivação de salvar a família Bolsonaro, com prejuízo às empresas e ao agronegócio. Já o senador Paulo Paim (PT) publicou um curto texto e disse que "É inaceitável que tentem antecipar as eleições de 2026, trazendo gravíssimos prejuízos aos empregadores, aos trabalhadores e ao povo brasileiro".

Nos países em que Trump já direcionou a artilharia desde que tomou posse, em janeiro, a interferência resultou em fortalecimento dos governos locais e aumento do sentimento de união nacional. Resta saber qual discurso vai se sobressair entre os brasileiros.

Fundo de reconstrução em Farroupilha

Além de Caxias, Farroupilha também aprovou a criação do Fundo Municipal de Reconstrução. A votação na Câmara de Vereadores ocorreu nesta semana.