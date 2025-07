Comissão vai acompanhar implantação do Parque Rural de Caxias; veja destaques da política

Área de quase 62 hectares fica em Vila Seca. Fokuss Videojornalismo/Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

A prefeitura de Caxias criou uma comissão para instalação do Parque Rural, em Vila Seca. O grupo conta com 27 integrantes de órgãos do município, Câmara de Vereadores e entidades ligadas ao tradicionalismo.

A ideia é que a comissão auxilie na elaboração dos projetos do parque, que serão realizados pelo município. O objetivo é ser o mais assertivo possível, diz o diretor da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Ricardo Daneluz.

A construção está prevista para ocorrer em etapas, sendo a primeira delas a implantação de infraestrutura e a cancha de laço. Além de provas como tiro de laço, o complexo deve receber atividades como leilões, bailes e eventos do agronegócio. A previsão é concluir os projetos até o fim do ano.

A área em Vila Seca também receberia o parque automotivo, mas a administração municipal mudou de ideia e analisa três terrenos para implantar a pista.

Integrantes

Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico

Ricardo Daneluz Neto (Presidente)

Cristiane Bacelar Dorneles

Secretaria da Cultura

Tatiane Frizzo

Neliane Rodrigues Ereno

Secretaria de Planejamento e Parcerias Estratégicas

Reinaldo Suzin Toscan Neto

Guilherme Conte Rodrigues

Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Rudimar José Menegotto

Fernando Vissirini Lahm dos Reis

Secretaria de Esporte e Lazer

Olmir Cadore

Fernando Piccinini

Subprefeitura de Vila Seca

Volnei Citon

25ª Região Tradicionalista, do Movimento Tradicionalista Gaúcho de Caxias do Sul

Rodrigo de Macedo Ramos

Gilson Boff

Sindicato Rural Patronal de Caxias do Sul

Otávio Machado

Décio Tizatto

Criadores do Cavalo Crioulo

Silvano Rech

Juarez Menegussi

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caxias do Sul

Bernardete Boniatti Onzi

Marco Antonio Toss

Associação Pró-Desenvolvimento de Vila Seca

Marcelo Antônio Bufon

José Laerte Schmit de Castilhos

Câmara Municipal de Caxias do Sul

Wagner Petrini

Édio Elói Frizzo

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

João Uez

Norberto Soletti

Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade

Ramon Rodrigo Sirtoli

Caio Vinícius Torques

Lado a lado

Fórum ocorreu em Farroupilha. Romila Amaral / Divulgação

O prefeito Adiló Didomenico e o senador Luiz Carlos Heinze participaram juntos do painel de abertura do Fórum Polo Rodoviário da Serra Gaúcha, realizado nesta sexta-feira (11), em Farroupilha. Embora não sejam antagonistas, houve um afastamento entre ambos nos últimos meses, especialmente após a campanha eleitoral do ano passado.

Antes um grande articulador do projeto do aeroporto de Vila Oliva em Brasília, por exemplo, Heinze participou da campanha do adversário Maurício Scalco (PL) dizendo que o município havia perdido os recursos reservados para o complexo, o que nunca ocorreu.

No fórum, organizado pelo Mobi Caxias e outras entidades empresariais, Adiló cobrou atenção do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) aos acessos da Rota do Sol que não contam com aparelhos viários, como rotatórias. Ele também mencionou a municipalização da RS-453 no acesso a Caxias, entre outros projetos.

Também participaram do fórum os deputados estaduais Guilherme Pasin (PP) e Carlos Búrigo (MDB), além do presidente do Corede-Serra, Evaldo Kuiava, e o presidente da Amesne, Sergio Chesini.

Plano Plurianual

Protocolado no fim de maio, o projeto do Plano Plurianual (PPA) 2026-2029 de Caxias foi detalhado nesta semana em reunião da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara. A proposta deve ser votada na próxima semana. O plano serve de base para a elaboração orçamentária dos quatro anos seguintes.

Duas emendas aditivas estão em análise: uma, das vereadoras Estela Balardin (PT) e Rose Frigeri (PT), propõe a criação de um centro de referência da juventude. A outra, de Rose, sugere um centro público de economia solidária. O plano abrange ações em cinco eixos — social, econômico, ambiental, estrutural e governamental — e envolve a administração direta e indireta.

Conferência internacional

A ativista Cleo Araújo, coordenadora da ONG Construindo Igualdade, foi convidada pelo Ministério da Saúde para integrar a delegação brasileira na 13ª Conferência IAS sobre Ciência do HIV, que ocorre na próxima semana, em Kigali, Ruanda.

Representando a Rede Nacional de Mulheres Travestis, Transexuais e Homens Trans com HIV/Aids (RNHTTP), da qual é presidente, Cleo é a única pessoa trans na comitiva e leva ao evento internacional a pauta da inclusão e do acesso à saúde. Cleo já participou da edição anterior da conferência, na Austrália, em 2023.

Impostos sobre o vinho

O deputado estadual Guilherme Pasin (PP) participou de audiência pública na Câmara dos Deputados, em Brasília, na última terça-feira (8) para defender a reclassificação do vinho como alimento natural. A proposta, que tramita na Assembleia Legislativa do RS, tem versões semelhantes no Congresso Nacional, articuladas por Pasin com apoio do senador Luiz Carlos Heinze e do deputado Afonso Hamm, ambos do PP. O encontro reuniu parlamentares, especialistas e representantes da cadeia produtiva da uva e do vinho.