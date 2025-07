Com voto de desempate do presidente, Câmara de Caxias rejeita moção por impeachment do governador; veja destaques da política

Vitor Rosa / Secom / Divulgação

Com voto de desempate do presidente Lucas Caregnato (PT), a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul rejeitou a moção de apoio a dois processos de impeachment protocolados contra o governador Eduardo Leite (PSD) na Assembleia Legislativa. O placar foi de nove votos contrários a oito favoráveis.

O texto foi proposto pelo vereador Hiago Morandi (PL) e apoiado pelos vereadores Bortola (PP), Calebe Garbin (PP), Capitão Ramon (PL), Daiane Mello (PL), Pedro Rodrigues (PL), Andressa Mallmann (PDT) e Sandra Bonetto (Novo). Foram deles os votos favoráveis.

Os votos contrários foram de Andressa Marques (PCdoB), Edson da Rosa (Republicanos), Estela Balardin (PT), Juliano Valim (PSD), Marisol Santos (PSDB), Renato Oliveira (PCdoB), Rose Frigeri (PT), Cristino Becker (PRD) e Lucas Caregnato (PT), que deu o voto de minerva.

Rafael Bueno (PDT), Aldonei Machado (PSDB) e Sandro Fantinel (PL) estavam em representação e não participaram da sessão. Elói Frizzo (PSB), Wagner Petrini (PSB) e Daniel Santos (Republicanos) não votaram. Durante a discussão, Frizzo havia anunciado que a bancada do PSB iria se abster.

Renata Oliveira / Agênia RBS

Entrevista

O vereador Hiago Morandi (PL) se juntou aos jornalistas na RA CIC da última segunda-feira (31) para fazer questionamentos ao vice-governador gaúcho, Gabriel Souza (MDB). A entrevista ocorreu no fim da palestra, como é tradicional.

Hiago questionou Gabriel sobre a implantação do bloco 2 das concessões rodoviárias, na Serra, Vale do Taquari e norte do Estado, e também a respeito de repasses para a saúde.

O vice-governador ouviu atentamente às perguntas e respondeu. Hiago, porém, não gostou das respostas. Na sessão desta terça-feira (1º) fez críticas e chamou a palestra de "balela".

Agendas em Brasília

O prefeito Adiló Didomenico retorna nesta quarta-feira (2) de Brasília, para onde embarcou segunda-feira (30) acompanhado dos secretários de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Marcus Vinicius Carberlon, e da Saúde, Geraldo da Rocha Freitas Júnior.

Na manhã desta terça-feira (1º), Adiló e Caberlon estiveram na Infraero e no Ministério de Portos e Aeroportos. Na sede da estatal, o assunto foi o possível repasse da gestão do Aeroporto Hugo Cantergiani, atualmente sob responsabilidade do município.

Já no ministério o objetivo foi tratar dos trâmites para a construção do aeroporto de Vila Oliva. O projeto já entrou no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e aguarda liberação de recursos, além da aprovação final dos projetos.