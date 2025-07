Diante do deságio de 19,13% no leilão da parceria público-privada (PPP) da Educação Infantil, que vai resultar em economia de R$ 1,5 milhão mensais em relação ao pagamento previsto inicialmente, o secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas de Caxias do Sul, Marcus Vinicius Caberlon, não descarta discutir o modelo para outros prédios na cidadee. Demais escolas da rede municipal e unidades básicas de saúde estariam entre as possiblidades, principalmente para manutenção.

Em entrevista ao programa Gaúcha Hoje, da Gaúcha Serra, Caberlon classificou o modelo de PPPs como "vitorioso", mas deixou claro que não há nenhum plano definido para novas parcerias do tipo e eventuais projetos dependem de conversas internas.

Cerimônia de batida de martelo é tradição em leilões da B3. Andréia Copini / Divulgação

Na cerimônia de batida de martelo, que simbolizou o resultado do leilão e a vitória do Consórcio Jope ISB, na sede da B3, ao lado do prefeito Adiló Didomenico, do procurador-geral do município, Adriano Tacca, e de Caberlon estava o ex-secretário de Parcerias Estratégicas de Caxias, Matheus Neres da Rocha.

Atualmente diretor no Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), em Porto Alegre, Rocha foi quem deu início ao processo de planejamento da PPP da Educação. Adiló definiu a terça-feira como "um dia para a gente comemorar e festejar".

Novo responsável

A prefeitura de Caxias vai contratar uma nova empresa para a elaboração dos projetos do chamado "lado terra" do aeroporto de Vila Oliva. O conjunto compreende o terminal de passageiros, estacionamento de veículos e outras edificações. O contrato com a Iguatemi Consultoria e Serviços de Engenharia terminou no início de junho.

A parceria iniciada em 2021 previa a elaboração dos projetos de todo o complexo no período de um ano, mas houve dificuldades ao longo do processo. Por conta disso, se optou por dividir o planejamento em duas etapas: pistas e pátios, com documentos já entregues e cujas obras estão prestes a serem licitadas, e prédios, que ainda têm projetos pendentes.

O contrato com a nova empresa vai prever um projeto de terminal de passageiros diferente do planejado inicialmente. Isso porque o aeroporto está sendo pensado para ter um porte maior do que era previsto anteriormente.

Autorizado

A Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) do Ministério de Portos e Aeroportos acatou o pedido da prefeitura de Caxias para adiar o prazo para a utilização dos recursos reservados para o aeroporto de Vila Oliva. A informação foi revelada pelo secretário de Planejamento, Marcus Vinicius Caberlon, também em entrevista ao programa Gaúcha Hoje.

O vencimento estava previsto para 3 de setembro e o pedido de adiamento foi encaminhado na semana passada. A extensão do prazo em três anos e 10 meses ainda precisa ser formalizada em um termo aditivo.

Acessibilidade

A Câmara de Bento Gonçalves passou a transmitir as sessões legislativas e audiências públicas com tradução simultânea em Libras. A medida entrou em vigor na segunda-feira (7) e busca ampliar a inclusão no acesso às informações.