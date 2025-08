Caxias terá fundo destinado a financiar Guarda Municipal e ações de proteção social; veja destaques da política

A Câmara de Caxias aprovou nesta quinta-feira (31) a criação do Fundo Municipal de Segurança Pública (Funseg). O texto havia sido encaminhado pelo Executivo ao Legislativo há pouco mais de um mês.

A medida cria uma fonte de recursos para investimentos na Guarda Municipal e Defesa Civil, além de políticas de proteção social.

Uma das principais características do fundo é a possibilidade de receber recursos privados, que poderão ser destinados à compra de equipamentos e capacitação de profissionais, entre outras ações.

Articulador da medida desde a legislatura passada, o vereador Bortola (PP) agradeceu ao Executivo pelo encaminhamento da proposta, mas fez críticas ao Secretário de Segurança Pública, Paulo Rosa. Citou o chefe da Casa Civil, Roneide Dornelles, e o secretário adjunto de Segurança, coronel Luiz Carlos Neves Soares Junior e disse que, se não fosse por eles, o secretário estaria "sentado com o projeto até hoje".

Saída

Outro projeto aprovado foi a retirada de Caxias do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha (Cisga), formado por 26 municípios da região. A entidade tem o objetivo principal de debater temas regionais e encaminhar compras públicas de forma coletiva, para obter preços mais baixos.

O argumento do município é que os preços mais baixos não se concretizaram e que compras individuais chegam a ser mais vantajosas. Outra justificativa é de que o grupo tem se debruçado em temas que não são de interesse do município, como contratos com a Corsan.

Zona das Águas

Já o projeto de lei que previa uma alteração pontual na lei da chamada Zona das Águas foi adiado por pedido de vista do vereador Elói Frizzo (PSB). O motivo é a necessidade de adequação da redação do projeto.

A proposta tem o objetivo de permitir a ampliação dos cemitérios de Vila Seca, Fazenda Souza e Criúva, a pedido das comunidades. Atualmente, a medida não é possível pela limitação legal. O ajuste no texto, segundo Frizzo, é para deixar claro que a autorização é limitada às comunidades e não para o restante da cidade. O PL votou contra o pedido de vista, que adiou a votação.

O Executivo promete enviar até o fim do ano um projeto de lei de revisão completa da legislação da Zona das Águas. As medidas estão sendo discutidas em reuniões organizadas pelo Samae em comunidades do interior.

Novo caminho para o Castramóvel

Divulgação / Divulgação

Após a desistência das ONGs que haviam demonstrado interesse em operar o Castramóvel, o município tem buscado alternativas de parceria. Nesta semana, o secretário do Meio Ambiente, Ronaldo Boniatti, se reuniu com representantes do Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG). O encontro foi articulado pelo vereador Pedro Rodrigues (PL).

Antes da abertura do chamamento às ONGs, a FSG já havia demonstrado interesse na operação do serviço. A opção, no entanto, foi abrir antes para as entidades, que não concordaram com o modelo proposto e alegaram dificuldades financeiras. O objetivo é realizar cerca de mil castrações por mês. A estimativa é de que 18 mil animais abandonados na cidade.

Mais convites

Comitiva convidou Gerson Bittencourt, secretário adjunto de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais. Camara de Vereadores de Caxias / Divulgação

Uma comitiva da Câmara de Caxias está em Brasília para oficializar convites a ministros, autoridades e parlamentares para o Conquista, Tchê! - 1º Congresso sobre Financiamento de Projetos para Agentes Públicos, que ocorre de 11 a 13 de setembro. A agenda tem participação do vereador Rafael Bueno (PDT), do diretor-geral Ricardo Barazzetti e da servidora Milena Bartelle. O assessor da deputada federal Denise Pessôa (PT), Ramon Tissot, também acompanhou.